Любимый торт "Медовик": проверенный рецепт, который никогда не стареет
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Любимый десерт, который легко приготовить на дому
Мы делились рецептом роскошного "жидкого" медовика. Однако именно классический рецепт был и остается любимым у разных поколений. А еще его совсем несложно готовить.
На портале "Есть" поделились проверенным рецептом десерта. Это классика домашней выпечки, всегда собирающая за столом всю семью.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 2 ст. л. меда
- 1 ч. л. соды
- 100 г сливочного масла
- 400-500 г муки
Для крема:
- 600 г сметаны
- 200 г сахара
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 150 г чернослива
- 1-2 банана
Способ приготовления:
- Поставьте на огонь кастрюлю с небольшим количеством воды и дайте закипеть ей. Поверх кастрюли поставьте миску большего диаметра.
- В миске смешайте яйца, сахар и мед. Добавьте соду и перемешайте.
- Поставьте смесь на водяную баню и прогревайте, помешивая, в течение 7-10 минут, чтобы яйца не свернулись. Добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения масла.
- Снимите смесь с огня и добавьте половину указанного количества муки. Оставьте тесто остывать.
- Когда тесто остынет, добавляйте частями оставшуюся муку. Замесите тесто и разделите его на 8 частей.
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C. На пергаментной бумаге тонко раскатайте каждый шарик теста и вырежьте круг, приложив тарелку. Обрезки не убирайте, их будем выпекать вместе с лепешками и затем использовать для украшения торта.
- Часто накалывайте тесто вилкой, чтобы оно не сдулось при выпекании. Выпекайте лепешку в течение 4 минут в предварительно разогретой духовке.
- Коржи выпекаются очень быстро, поэтому за ними нужно следить. Пока один лепешка выпекается, раскатайте следующий. Так выпекайте все 8 лепешек. Сложите их на ровную поверхность.
- Холодную сметану взбейте, постепенно добавляя сахар и ванилин. Для лучшего результата лучше взять сметану большей жирности.
- Чернослив мелко нашинкуйте. Банан можно также мелко порезать либо натереть на большой терке.
- Каждый корж обильно смажьте кремом, посыпьте черносливом и бананом. Так собирайте весь торт, сверху смажьте сметанным кремом.
- Обрезки от лепешек измельчите в блендере. Если блендера нет, можно измельчить их с помощью скалки.
- Посыпьте крошками верх торта и украсьте бока. Уберите торт для пропитки в холодильник на пару часов.
После этого можно подавать. Также мы делились рецептом вкусных рогаликов.