Любимый торт "Медовик": проверенный рецепт, который никогда не стареет

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Великолепный домашний торт, который просто готовится
Великолепный домашний торт, который просто готовится. Фото Freepik

Любимый десерт, который легко приготовить на дому

Мы делились рецептом роскошного "жидкого" медовика. Однако именно классический рецепт был и остается любимым у разных поколений. А еще его совсем несложно готовить.

На портале "Есть" поделились проверенным рецептом десерта. Это классика домашней выпечки, всегда собирающая за столом всю семью.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ч. л. соды
  • 100 г сливочного масла
  • 400-500 г муки

Для крема:

  • 600 г сметаны
  • 200 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 150 г чернослива
  • 1-2 банана

Способ приготовления:

  1. Поставьте на огонь кастрюлю с небольшим количеством воды и дайте закипеть ей. Поверх кастрюли поставьте миску большего диаметра.
  2. В миске смешайте яйца, сахар и мед. Добавьте соду и перемешайте.
  3. Поставьте смесь на водяную баню и прогревайте, помешивая, в течение 7-10 минут, чтобы яйца не свернулись. Добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения масла.
  4. Снимите смесь с огня и добавьте половину указанного количества муки. Оставьте тесто остывать.
  5. Когда тесто остынет, добавляйте частями оставшуюся муку. Замесите тесто и разделите его на 8 частей.
  6. Разогрейте духовой шкаф до 200°C. На пергаментной бумаге тонко раскатайте каждый шарик теста и вырежьте круг, приложив тарелку. Обрезки не убирайте, их будем выпекать вместе с лепешками и затем использовать для украшения торта.
  7. Часто накалывайте тесто вилкой, чтобы оно не сдулось при выпекании. Выпекайте лепешку в течение 4 минут в предварительно разогретой духовке.
  8. Коржи выпекаются очень быстро, поэтому за ними нужно следить. Пока один лепешка выпекается, раскатайте следующий. Так выпекайте все 8 лепешек. Сложите их на ровную поверхность.
  9. Холодную сметану взбейте, постепенно добавляя сахар и ванилин. Для лучшего результата лучше взять сметану большей жирности.
  10. Чернослив мелко нашинкуйте. Банан можно также мелко порезать либо натереть на большой терке.
  11. Каждый корж обильно смажьте кремом, посыпьте черносливом и бананом. Так собирайте весь торт, сверху смажьте сметанным кремом.
  12. Обрезки от лепешек измельчите в блендере. Если блендера нет, можно измельчить их с помощью скалки.
  13. Посыпьте крошками верх торта и украсьте бока. Уберите торт для пропитки в холодильник на пару часов.

После этого можно подавать. Также мы делились рецептом вкусных рогаликов.

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