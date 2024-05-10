Любимый торт "Медовик": проверенный рецепт, который никогда не стареет

Любимый десерт, который легко приготовить на дому

Мы делились рецептом роскошного "жидкого" медовика. Однако именно классический рецепт был и остается любимым у разных поколений. А еще его совсем несложно готовить.

На портале "Есть" поделились проверенным рецептом десерта. Это классика домашней выпечки, всегда собирающая за столом всю семью.

Ингредиенты:

2 яйца

200 г сахара

2 ст. л. меда

1 ч. л. соды

100 г сливочного масла

400-500 г муки

Для крема:

600 г сметаны

200 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

150 г чернослива

1-2 банана

Способ приготовления:

Поставьте на огонь кастрюлю с небольшим количеством воды и дайте закипеть ей. Поверх кастрюли поставьте миску большего диаметра. В миске смешайте яйца, сахар и мед. Добавьте соду и перемешайте. Поставьте смесь на водяную баню и прогревайте, помешивая, в течение 7-10 минут, чтобы яйца не свернулись. Добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения масла. Снимите смесь с огня и добавьте половину указанного количества муки. Оставьте тесто остывать. Когда тесто остынет, добавляйте частями оставшуюся муку. Замесите тесто и разделите его на 8 частей. Разогрейте духовой шкаф до 200°C. На пергаментной бумаге тонко раскатайте каждый шарик теста и вырежьте круг, приложив тарелку. Обрезки не убирайте, их будем выпекать вместе с лепешками и затем использовать для украшения торта. Часто накалывайте тесто вилкой, чтобы оно не сдулось при выпекании. Выпекайте лепешку в течение 4 минут в предварительно разогретой духовке. Коржи выпекаются очень быстро, поэтому за ними нужно следить. Пока один лепешка выпекается, раскатайте следующий. Так выпекайте все 8 лепешек. Сложите их на ровную поверхность. Холодную сметану взбейте, постепенно добавляя сахар и ванилин. Для лучшего результата лучше взять сметану большей жирности. Чернослив мелко нашинкуйте. Банан можно также мелко порезать либо натереть на большой терке. Каждый корж обильно смажьте кремом, посыпьте черносливом и бананом. Так собирайте весь торт, сверху смажьте сметанным кремом. Обрезки от лепешек измельчите в блендере. Если блендера нет, можно измельчить их с помощью скалки. Посыпьте крошками верх торта и украсьте бока. Уберите торт для пропитки в холодильник на пару часов.

После этого можно подавать. Также мы делились рецептом вкусных рогаликов.