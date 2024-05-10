Улюблений торт "Медовик": перевірений рецепт, який ніколи не старіє

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Чудовий домашній торт, який просто готується
Чудовий домашній торт, який просто готується. Фото Freepik

Улюблений десерт, який легко приготувати вдома

Ми ділились рецептом розкішного "рідкого" медовика. Однак саме класичний рецепт був і залишається улюбленим у різних поколінь. А ще його зовсім нескладно готувати.

На порталі "Їсти" поділились перевіреним рецептом десерту. Це класика домашньої випічки, яка завжди збирає за столом всю сім'ю.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 200 г цукру
  • 2 ст. л. меду
  • 1 ч. л. соди
  • 100 г вершкового масла
  • 400-500 г борошна

Для крему:

  • 600 г сметани
  • 200 г цукру
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 150 г чорносливу
  • 1-2 банани

Спосіб приготування:

  1. Поставте на вогонь каструлю з невеликою кількістю води і дайте їй закипіти. Поверх каструлі поставте миску більшого діаметра.
  2. У мисці змішайте яйця, цукор і мед. Додайте соду і перемішайте.
  3. Поставте суміш на водяну баню і прогрівайте, помішуючи, протягом 7-10 хвилин, щоб яйця не згорнулися. Додайте вершкове масло і перемішайте до повного розчинення масла.
  4. Зніміть суміш з вогню і додайте половину вказаної кількості борошна. Залиште тісто остигати.
  5. Коли тісто охолоне, додавайте частинами борошно, що залишилося. Замісіть тісто і поділіть його на 8 частин.
  6. Розігрійте духовку до 200°C. На пергаментному папері тонко розкачайте кожну кульку тіста і виріжте коло, приклавши тарілку. Обрізки не прибирайте, їх будемо випікати разом з коржами і потім використовувати для прикраси торта.
  7. Часто наколюйте тісто виделкою, щоб воно не здулося при випіканні. Випікайте корж протягом 4 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці.
  8. Коржі випікаються дуже швидко, тому за ними потрібно стежити. Поки один корж випікається, розкачайте наступний. Так випікайте всі 8 коржів. Складіть їх на рівну поверхню.
  9. Холодну сметану збийте, поступово додаючи цукор і ванілін. Для кращого результату краще взяти сметану більшої жирності.
  10. Чорнослив дрібно наріжте. Банан можна також дрібно нарізати або натерти на крупній тертці.
  11. Кожен корж рясно змажте кремом, посипте чорносливом і бананом. Так збирайте весь торт, зверху змажте сметанним кремом.
  12. Обрізки від коржів подрібніть у блендері. Якщо блендера немає, можна подрібнити їх за допомогою качалки.
  13. Посипте крихтами верх торта і прикрасьте боки. Приберіть торт для просочення в холодильник на пару годин.

Після цього можна подавати. Також ми ділились рецептом смачних рогаликів.

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#Рецепт #Торт #Десерт #Медовик