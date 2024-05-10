Улюблений торт "Медовик": перевірений рецепт, який ніколи не старіє

Улюблений десерт, який легко приготувати вдома

Ми ділились рецептом розкішного "рідкого" медовика. Однак саме класичний рецепт був і залишається улюбленим у різних поколінь. А ще його зовсім нескладно готувати.

На порталі "Їсти" поділились перевіреним рецептом десерту. Це класика домашньої випічки, яка завжди збирає за столом всю сім'ю.

Інгредієнти:

2 яйця

200 г цукру

2 ст. л. меду

1 ч. л. соди

100 г вершкового масла

400-500 г борошна

Для крему:

600 г сметани

200 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

150 г чорносливу

1-2 банани

Спосіб приготування:

Поставте на вогонь каструлю з невеликою кількістю води і дайте їй закипіти. Поверх каструлі поставте миску більшого діаметра. У мисці змішайте яйця, цукор і мед. Додайте соду і перемішайте. Поставте суміш на водяну баню і прогрівайте, помішуючи, протягом 7-10 хвилин, щоб яйця не згорнулися. Додайте вершкове масло і перемішайте до повного розчинення масла. Зніміть суміш з вогню і додайте половину вказаної кількості борошна. Залиште тісто остигати. Коли тісто охолоне, додавайте частинами борошно, що залишилося. Замісіть тісто і поділіть його на 8 частин. Розігрійте духовку до 200°C. На пергаментному папері тонко розкачайте кожну кульку тіста і виріжте коло, приклавши тарілку. Обрізки не прибирайте, їх будемо випікати разом з коржами і потім використовувати для прикраси торта. Часто наколюйте тісто виделкою, щоб воно не здулося при випіканні. Випікайте корж протягом 4 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці. Коржі випікаються дуже швидко, тому за ними потрібно стежити. Поки один корж випікається, розкачайте наступний. Так випікайте всі 8 коржів. Складіть їх на рівну поверхню. Холодну сметану збийте, поступово додаючи цукор і ванілін. Для кращого результату краще взяти сметану більшої жирності. Чорнослив дрібно наріжте. Банан можна також дрібно нарізати або натерти на крупній тертці. Кожен корж рясно змажте кремом, посипте чорносливом і бананом. Так збирайте весь торт, зверху змажте сметанним кремом. Обрізки від коржів подрібніть у блендері. Якщо блендера немає, можна подрібнити їх за допомогою качалки. Посипте крихтами верх торта і прикрасьте боки. Приберіть торт для просочення в холодильник на пару годин.

Після цього можна подавати. Також ми ділились рецептом смачних рогаликів.