Улюблений торт "Медовик": перевірений рецепт, який ніколи не старіє
- Автор
-
- Дата публікації
-
Улюблений десерт, який легко приготувати вдома
Ми ділились рецептом розкішного "рідкого" медовика. Однак саме класичний рецепт був і залишається улюбленим у різних поколінь. А ще його зовсім нескладно готувати.
На порталі "Їсти" поділились перевіреним рецептом десерту. Це класика домашньої випічки, яка завжди збирає за столом всю сім'ю.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 200 г цукру
- 2 ст. л. меду
- 1 ч. л. соди
- 100 г вершкового масла
- 400-500 г борошна
Для крему:
- 600 г сметани
- 200 г цукру
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 150 г чорносливу
- 1-2 банани
Спосіб приготування:
- Поставте на вогонь каструлю з невеликою кількістю води і дайте їй закипіти. Поверх каструлі поставте миску більшого діаметра.
- У мисці змішайте яйця, цукор і мед. Додайте соду і перемішайте.
- Поставте суміш на водяну баню і прогрівайте, помішуючи, протягом 7-10 хвилин, щоб яйця не згорнулися. Додайте вершкове масло і перемішайте до повного розчинення масла.
- Зніміть суміш з вогню і додайте половину вказаної кількості борошна. Залиште тісто остигати.
- Коли тісто охолоне, додавайте частинами борошно, що залишилося. Замісіть тісто і поділіть його на 8 частин.
- Розігрійте духовку до 200°C. На пергаментному папері тонко розкачайте кожну кульку тіста і виріжте коло, приклавши тарілку. Обрізки не прибирайте, їх будемо випікати разом з коржами і потім використовувати для прикраси торта.
- Часто наколюйте тісто виделкою, щоб воно не здулося при випіканні. Випікайте корж протягом 4 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці.
- Коржі випікаються дуже швидко, тому за ними потрібно стежити. Поки один корж випікається, розкачайте наступний. Так випікайте всі 8 коржів. Складіть їх на рівну поверхню.
- Холодну сметану збийте, поступово додаючи цукор і ванілін. Для кращого результату краще взяти сметану більшої жирності.
- Чорнослив дрібно наріжте. Банан можна також дрібно нарізати або натерти на крупній тертці.
- Кожен корж рясно змажте кремом, посипте чорносливом і бананом. Так збирайте весь торт, зверху змажте сметанним кремом.
- Обрізки від коржів подрібніть у блендері. Якщо блендера немає, можна подрібнити їх за допомогою качалки.
- Посипте крихтами верх торта і прикрасьте боки. Приберіть торт для просочення в холодильник на пару годин.
Після цього можна подавати. Також ми ділились рецептом смачних рогаликів.