Приготовьте на праздник - и такими грибами захочется лакомиться ежедневно: необычный рецепт (фото)
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Отлично и к празднику, и к семейному обеду
Пасхальный стол — это разнообразные паски, разноцветные крашанки, ароматная буженина и любимые салаты. Если хочется удивить близких, можно приготовить им необычное блюдо.
Специально для этой ситуации "Телеграф" нашел в журнале "Люблю готовить" рецепт необычных фаршированных шампиньонов. Наверняка такие грибочки сначала удивят родных, однако все сметут их буквально за считанные минуты. Стоит приготовить к празднику — и блюдо будет всегда на вашем столе. Оно порадует не только желудок, но и глаз вашим родными.
Как приготовить фаршированные шампиньоны
Ингредиенты:
- свежие шампиньоны — 300 г;
- твердый сыр — 100 г;
- сметана — 250 г;
- зелень, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тщательно моем и аккуратно чистим шампиньоны таким образом, чтобы не повредить их шляпки. Вынимаем ножки и мелко их нарезаем.
- Твердый сыр натираем, измельчаем зелень. Все смешиваем вместе с подготовленными ножками. Солим и хорошо перемешиваем.
- Подготовленным фаршем наполняем шляпки и отправляем их в сковороду.
- Заливаем грибы сметаной и отправляем в духовку на 20-30 минут.
Подавать такие фаршированные шампиньоны можно с картофельным пюре. Близкие вас точно расцелуют.