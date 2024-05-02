Приготовьте на праздник - и такими грибами захочется лакомиться ежедневно: необычный рецепт (фото)

Отлично и к празднику, и к семейному обеду

Пасхальный стол — это разнообразные паски, разноцветные крашанки, ароматная буженина и любимые салаты. Если хочется удивить близких, можно приготовить им необычное блюдо.

Специально для этой ситуации "Телеграф" нашел в журнале "Люблю готовить" рецепт необычных фаршированных шампиньонов. Наверняка такие грибочки сначала удивят родных, однако все сметут их буквально за считанные минуты. Стоит приготовить к празднику — и блюдо будет всегда на вашем столе. Оно порадует не только желудок, но и глаз вашим родными.

Как приготовить фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

свежие шампиньоны — 300 г;

твердый сыр — 100 г;

сметана — 250 г;

зелень, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно моем и аккуратно чистим шампиньоны таким образом, чтобы не повредить их шляпки. Вынимаем ножки и мелко их нарезаем. Твердый сыр натираем, измельчаем зелень. Все смешиваем вместе с подготовленными ножками. Солим и хорошо перемешиваем. Подготовленным фаршем наполняем шляпки и отправляем их в сковороду. Заливаем грибы сметаной и отправляем в духовку на 20-30 минут.

Фото: Телеграф

Подавать такие фаршированные шампиньоны можно с картофельным пюре. Близкие вас точно расцелуют.