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Приготовьте на праздник - и такими грибами захочется лакомиться ежедневно: необычный рецепт (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычные фаршированные шампиньоны
Необычные фаршированные шампиньоны. Фото smachnonews.24tv.ua

Отлично и к празднику, и к семейному обеду

Пасхальный стол — это разнообразные паски, разноцветные крашанки, ароматная буженина и любимые салаты. Если хочется удивить близких, можно приготовить им необычное блюдо.

Специально для этой ситуации "Телеграф" нашел в журнале "Люблю готовить" рецепт необычных фаршированных шампиньонов. Наверняка такие грибочки сначала удивят родных, однако все сметут их буквально за считанные минуты. Стоит приготовить к празднику — и блюдо будет всегда на вашем столе. Оно порадует не только желудок, но и глаз вашим родными.

Как приготовить фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

  • свежие шампиньоны — 300 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • сметана — 250 г;
  • зелень, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тщательно моем и аккуратно чистим шампиньоны таким образом, чтобы не повредить их шляпки. Вынимаем ножки и мелко их нарезаем.
  2. Твердый сыр натираем, измельчаем зелень. Все смешиваем вместе с подготовленными ножками. Солим и хорошо перемешиваем.
  3. Подготовленным фаршем наполняем шляпки и отправляем их в сковороду.
  4. Заливаем грибы сметаной и отправляем в духовку на 20-30 минут.
Фаршированные шампиньоны
Фото: Телеграф

Подавать такие фаршированные шампиньоны можно с картофельным пюре. Близкие вас точно расцелуют.

Теги:
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