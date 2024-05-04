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Почему в советских школах массово изучали немецкий язык: сегодня ответ звучит странно

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Советская школа
Советская школа. Фото facebook

Раньше он считался языком науки

Сегодня дети начинают учить английский язык с детского сада, а то и раньше, так как владение им очень дает много возможностей в современном мире. Однако в СССР, о системе образования которого существует немало мифов, долгое время изучали не английский, а немецкий, реже — французский.

"Телеграф" рассказывает, почему так происходило. Дело в том, что в начале XX века английский язык не был так популярен, как в наши дни. Официальными языками во многих странах Европы были именно немецкий и французский.

В то же время языком научного сообщества считался именно немецкий, на нем была написана большая часть научных текстов и проводилось большинство крупных международных мероприятий. Именно по этой причине в школах Советского Союза в качестве иностранного языка чаще всего преподавался именно немецкий, считалось что его знание в будущем даст доступ к чтению научной литературы в оригинале.

Английский же в СССР считался языком "классовых врагов", прежде всего американских капиталистов. Детям внушали, что на английском говорят колонизаторы, рабовладельцы и другие "угнетатели свободных граждан".

Однако после Второй мировой войны дети не хотели учить и говорить на немецком, в глазах людей из языка науки он превратился в "язык фашизма". При чем такая тенденция была не только в СССР, но и по всей Европе. Именно это постепенно и сформировало сегодняшний англоязычный мир.

Неповоротливая советская система образования очень долго менялась и переход к изучению английского затянулся на десятилетия. Его начали внедрять в советских школах только в 70-х годах. Вскоре он стал основным иностранным языком для изучения школьниками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о странных лакомствах, которые ели советские дети. Для них это было настоящим удовольствием, а их сверстники сегодня даже не посмотрят на такие "угощения".

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#История #Образование #СССР #Советский Союз