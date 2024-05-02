Не такая уж идеальная: три самых распространенных мифа об образовании СССР

Безупречная школьная форма, бесплатное образование и не только

Многие люди, ностальгирующие по СССР, вспоминают о советских временах только хорошее. Утверждая, что дети играли лучшими игрушками, образование было безупречным и т.д. А действительно ли в СССР было такое хорошее школьное образование, как его нахваляют?

"Телеграф" расскажет вам о трех самых распространенных мифах, которые оказались ложью.

Бесплатное образование

Это один из самых распространенных мифов, который почти каждый выходец из СССР "бросает" в сторону современного образования. Однако в период с 1940 по 1956 годы бесплатным было образование только для учащихся 1 – 7 классов. Во времена Сталина в старших классах образование было платным.

А поступление в вузы вообще происходило не только по результатам вступительных экзаменов, но и по оценке благосостояния семьи будущего студента.

Также было популярно вступление и с помощью взятки, поэтому жители городов откладывали деньги, а в селах готовили урожай. К тому же никто не отменял "блат" по знакомству.

Безупречный внешний вид учащихся

Советские школьники должны были выглядеть очень опрятно, поэтому девушкам не разрешалось приходить с распущенными и длинными волосами. У школьниц были заплетенные волосы, тугие пучки или короткие стрижки. Мальчиков также заставляли носить короткие и аккуратные стрижки, в старших классах — брить бороды.

Когда внешность какого-то из учеников не устраивала учителя или завуча, во весь коридор раздавалось — "приведи себя в человеческий вид". Однако школьные формы покупались в семьях редко, поэтому женщины их повторно красили, подшивали и т.д. Так как все должны были ходить одинаковыми.

Все дети равны

В СССР любили говорить, что все равны, однако есть те, кто "равнее". Ведь в советские времена часто унижали тех, кто не знал русского, не успевал с учебой или происходил из простой и бедной семьи.

Булинг младших школьников старшими был и тогда, обычно они забирали деньги в столовой или заставляли мыть пол вместо себя.

Для тех, кто отставал с учебой в школах, создавали спецклассы, так сказать, для двоечников. А вот классам и детям со средними и высокими успехами учителя уделяли больше внимания.

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