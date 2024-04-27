Зачем в СССР под ноль брили годовалых малышей: причины поражают

Реальных оснований под этим предрассудком нет

Жизнь ребенка в Советском Союзе была довольно суровой — мало того, что лакомства ему заменяли странные вещи, так еще его в младенчестве принято было брить налысо. Из-за этого девочек путали с мальчиками, а какой-либо практической пользы от этого нет.

"Телеграф" рассказывает, откуда в СССР взялся предрассудок о необходимости налысо стричь малышей. Возможно, эта традиция уходит корнями еще в Древнюю Русь. Тогда было принято после того, как малышу исполнялся год, отдавать его на воспитание отцу. Волосы же считались символом связи с матерью, поэтому их сбривали.

Обрезанные локоны сохраняли как оберег. Их хранили и даже носили на шее в специальных мешочках или медальонах.

В СССР считалось, что стрижка наголо в будущем сделает волосы ребенка красивыми и густыми. У младенцев пушок на голове часто растет неравномерно, и тогда считалась, что после радикальной стрижки начнут расти "взрослые" волосы.

Кроме того, в послевоенные годы детей было принято брить налысо не только в год, но и позднее. Во-первых, так старались избежать педикулеза и лишаев. Во-вторых, в суровой советской реальности тех времен не было времени на уход за волосами и косички, с безволосой головой проблем значительно меньше.

На самом деле, по мнению специалистов, обривание детей наголо не приносит никакой пользы. А вод вред принести может — кожа головы малыша очень нежная и ее легко травмировать. Более того, это может принести ребенку психологический дискомфорт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заменяло жевательную резинку советским детям. Они жевали абсолютно неподходящие для употребления вещи.