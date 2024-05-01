Сразу и не угадаешь, что это: для чего в СССР использовали универсальный косметический прибор (фото)

На самом деле эта процедура подходит далеко не всем

Советское государство не особенно заботилось о женской красоте, современным девушкам трудно представить себе то убожество выбора косметики, которое было в те времена. О массажерах и прочих устройствах для поддержания красоты, которые сегодня доступны на любой вкус, тогда и речи не было, но один косметический прибор все же был.

"Телеграф" рассказывает о советском косметическом приборе "Ромашка". Он предназначался для распаривания лица. В Союзе одной из самых популярных процедур в косметических кабинетах была механическая чистка лица. Перед этим кожу полагалось основательно распарить.

В 1981 году в СССР началось массовое производство косметического прибора "Ромашка", с помощью которого лицо можно было распарить в домашних условиях. Однако в инструкции к нему описывались всевозможные плюсы горячего пара для лица и не упоминалось, что это — предварительный этап перед чисткой.

Им предлагалось пользоваться и мужчинам, распаривая лицо перед бритьем. Однако мало кто из них прибегал к такому способу. А вот изобретательные советские женщины нашли "Ромашке" еще одно применение — в качестве ингалятора при простудах. В ванночку наливали отвар лекарственных трав и дышали над ним. Чаще всего такой "экзекуции" подвергали детей.

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