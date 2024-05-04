Чому у радянських школах масово вивчали німецьку мову: сьогодні відповідь звучить дивно

Раніше вона вважалася мовою науки

Сьогодні діти починають вивчати англійську мову з дитячого садка, а то й раніше, оскільки володіння нею дає багато можливостей у сучасному світі. Однак у СРСР, про систему освіти якого існує чимало міфів, довгий час вивчали не англійську, а німецьку, рідше — французьку.

"Телеграф" розповідає, чому так відбувалося. Річ у тім, що на початку XX століття англійська мова не була такою популярною, як у наші дні. Офіційними мовами у багатьох країнах Європи були саме німецька та французька.

Водночас мовою наукової спільноти вважалася саме німецька, нею була написана більша частина наукових текстів та проводилася більшість великих міжнародних заходів. Саме з цієї причини в школах Радянського Союзу як іноземна мова найчастіше викладалася саме німецька, вважалося, що її знання в майбутньому дасть доступ до читання наукової літератури в оригіналі.

Англійська ж у СРСР вважалася мовою "класових ворогів", насамперед американських капіталістів. Дітям навіювали, що англійською говорять колонізатори, рабовласники та інші "гнобителі вільних громадян".

Однак після Другої світової війни діти не хотіли вчити та говорити німецькою, в очах людей з мови науки вона перетворилася на "мову фашизму". Причому така тенденція була у СРСР, а й у всій Європі. Саме це поступово сформувало сьогоднішній англомовний світ.

Неповоротка радянська система освіти дуже довго змінювалася і перехід до вивчення англійської затягнувся на десятиліття. Її почали впроваджувати у радянських школах лише у 70-х роках. Незабаром вона стала основною іноземною мовою для вивчення школярами.

Раніше "Телеграф" розповідав про дивні ласощі, які їли радянські діти. Для них це було справжнім задоволенням, а їхні однолітки сьогодні навіть не подивляться на такі "частування".