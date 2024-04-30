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Мягкая внутри и с хрустящей корочкой: какой секретный ингредиент добавить в картофель по-крестьянски

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Элементарное, бюджетное блюдо
Элементарное, бюджетное блюдо. Фото 1000.menu

Можно готовить хоть каждый день

Найдется очень мало людей, не любящих картошку. Из этого овоща делают пюре, добавляют в первые блюда, жарят, тушат или запекают.

Одним из любимых блюд многих является картофель по-крестьянски. А вот готовить ее умеют далеко не все. Сегодня мы хотим рассказать, какой секретный ингредиент следует добавить к картофелю, чтобы он получился мягким внутри и с хрустящей корочкой снаружи. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить картофель по-крестьянски

Ингредиенты:

  • картофель – 0,5 кг;
  • соль – 1 ч. л.;
  • кукурузный крахмал – 50 г;
  • красный перец – 0,5 ч. л.;
  • черный перец – 0,5 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л. ;
  • масло;

Способ приготовления:

  1. Картошку нарезать на кусочки.
  2. Добавить 1 ложку соли, залить крутым кипятком и оставить на 20 минут.
  3. К крахмалу добавить специи и вторую ложку соли.
  4. С картофеля слить воду и обвалять в смеси из крахмала и специй.
  5. Выложить картофель на противень, застеленный фольгой, и полить маслом.
  6. Запекать картофель в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 25 минут при 200 °С.

Раньше мы публиковали лайфхаки, которые помогут приготовить вкусный картофель. Следуя определенным правилам, можно сделать картофель вкуснее.

Теги:
#Блюдо #Картошка #Готовим дома