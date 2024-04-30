Мягкая внутри и с хрустящей корочкой: какой секретный ингредиент добавить в картофель по-крестьянски
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Можно готовить хоть каждый день
Найдется очень мало людей, не любящих картошку. Из этого овоща делают пюре, добавляют в первые блюда, жарят, тушат или запекают.
Одним из любимых блюд многих является картофель по-крестьянски. А вот готовить ее умеют далеко не все. Сегодня мы хотим рассказать, какой секретный ингредиент следует добавить к картофелю, чтобы он получился мягким внутри и с хрустящей корочкой снаружи. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить картофель по-крестьянски
Ингредиенты:
- картофель – 0,5 кг;
- соль – 1 ч. л.;
- кукурузный крахмал – 50 г;
- красный перец – 0,5 ч. л.;
- черный перец – 0,5 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л. ;
- масло;
Способ приготовления:
- Картошку нарезать на кусочки.
- Добавить 1 ложку соли, залить крутым кипятком и оставить на 20 минут.
- К крахмалу добавить специи и вторую ложку соли.
- С картофеля слить воду и обвалять в смеси из крахмала и специй.
- Выложить картофель на противень, застеленный фольгой, и полить маслом.
- Запекать картофель в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 25 минут при 200 °С.
Раньше мы публиковали лайфхаки, которые помогут приготовить вкусный картофель. Следуя определенным правилам, можно сделать картофель вкуснее.