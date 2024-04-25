Такую плесканку на Галичине ставят в пасхальную корзину: рецепт блюда, что передается поколениями (видео)
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Великолепное праздничное блюдо
Мы делились рецептом вкусной паски на Пасху. Теперь рассказываем, как приготовить хрустящую и ароматную творожную плесканку – это замечательное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Ее легко приготовить дома из доступных ингредиентов, а результат обязательно порадует вас и ваших близких.
Рецептом поделилась кулинарная блогерка Мирослава Пекарук. По ее словам, это аутентичный рецепт, который в семье ее подруги передается из поколения в поколение.
Ингредиенты:
- 400 г кисломолочного творога (9% жирности)
- 1 яйцо
- 1 желток
- 1 ст. л. манной крупы
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Отделите один желток, а белок взбейте с яйцом в пышную массу. Добавьте манную крупу, перемешайте.
- Измельчите творог, посолите, добавьте взбитое яйцо с манной крупой, перемешайте. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манная крупа немного набухла.
- Выложите творожную массу в форму для запекания, хорошо утрамбуйте руками. Смажьте шлепок желтком.
- Запекайте в духовке, разогретой до 180°C. Выпекайте в течение 20-30 минут до золотистой корочки.
Подавайте сырную плесканку теплой со сметаной, зеленью, овощами или вашими любимыми соусами. Также мы делились рецептом пасхального завтрака – мешанины.