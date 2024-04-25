Такую плесканку на Галичине ставят в пасхальную корзину: рецепт блюда, что передается поколениями (видео)

Великолепное праздничное блюдо

Мы делились рецептом вкусной паски на Пасху. Теперь рассказываем, как приготовить хрустящую и ароматную творожную плесканку – это замечательное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Ее легко приготовить дома из доступных ингредиентов, а результат обязательно порадует вас и ваших близких.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Мирослава Пекарук. По ее словам, это аутентичный рецепт, который в семье ее подруги передается из поколения в поколение.

Ингредиенты:

400 г кисломолочного творога (9% жирности)

1 яйцо

1 желток

1 ст. л. манной крупы

соль по вкусу

Способ приготовления:

Отделите один желток, а белок взбейте с яйцом в пышную массу. Добавьте манную крупу, перемешайте. Измельчите творог, посолите, добавьте взбитое яйцо с манной крупой, перемешайте. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манная крупа немного набухла. Выложите творожную массу в форму для запекания, хорошо утрамбуйте руками. Смажьте шлепок желтком. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C. Выпекайте в течение 20-30 минут до золотистой корочки.

Подавайте сырную плесканку теплой со сметаной, зеленью, овощами или вашими любимыми соусами. Также мы делились рецептом пасхального завтрака – мешанины.