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Такую плесканку на Галичине ставят в пасхальную корзину: рецепт блюда, что передается поколениями (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Очень вкусная галицкая плесканка
Очень вкусная галицкая плесканка. Фото Скриншот

Великолепное праздничное блюдо

Мы делились рецептом вкусной паски на Пасху. Теперь рассказываем, как приготовить хрустящую и ароматную творожную плесканку – это замечательное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Ее легко приготовить дома из доступных ингредиентов, а результат обязательно порадует вас и ваших близких.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Мирослава Пекарук. По ее словам, это аутентичный рецепт, который в семье ее подруги передается из поколения в поколение.

Ингредиенты:

  • 400 г кисломолочного творога (9% жирности)
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 1 ст. л. манной крупы
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отделите один желток, а белок взбейте с яйцом в пышную массу. Добавьте манную крупу, перемешайте.
  2. Измельчите творог, посолите, добавьте взбитое яйцо с манной крупой, перемешайте. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манная крупа немного набухла.
  3. Выложите творожную массу в форму для запекания, хорошо утрамбуйте руками. Смажьте шлепок желтком.
  4. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C. Выпекайте в течение 20-30 минут до золотистой корочки.

Подавайте сырную плесканку теплой со сметаной, зеленью, овощами или вашими любимыми соусами. Также мы делились рецептом пасхального завтрака – мешанины.

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#Запеканка #Пасха #Пасха 2024