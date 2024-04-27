Понравится даже тем, кто лук не любит: вкусный пирог на скорую руку

Прекрасный вариант перекуса

Можно любить лук или нет, но как ни крути – этот овощ остается едва ли не самым популярным на каждой кухне. Лук является ингредиентом многих блюд, таких как супы и борщи, тушеное или жареное мясо, или даже вареный картофель.

Сегодня мы предлагаем приготовить блюдо, где лук является основной составляющей. Автор рецепта убеждает, что луковый пирог понравится даже тем, кто этот овощ не любит. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "zhanna.humeniuk".

Как приготовить луковый пирог

Ингредиенты:

лук репчатый – 5 шт.;

сливки – 75 мл;

кефир – 200 мл;

яйца – 3 шт.;

мука – 200 г;

разрыхлитель;

Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать полукольцами, обжарить на небольшом количестве оливкового масла до прозрачности, протушить. В конце добавить сливки и тушить до готовности, выложить в тарелку. Тем временем приготовить тесто. Для этого смешать кефир и яйца, взбить. Добавить муку, разрыхлитель и тщательно перемешать, тесто должно быть не слишком жидкое. На дно формы выложить тесто. Внутрь выложить тушеный лук как начинку, сверху залить оставшимся тестом. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов около 50 минут.

Раньше мы публиковали рецепт луковиц. Пышные и мягкие оладьи-пирожки на кефире с зеленым луком и яйцом готовятся очень просто.