Диетически и очень вкусно: рецепт кус-куса с овощами

Мы подскажем вам простой рецепт кус-куса с овощами, который покорит даже самого требовательного гурмана.

Кус-кус – это не просто крупа, а настоящая копилка витаминов и микроэлементов. Он отлично подходит для приготовления легких и вкусных блюд, идеально вписывающихся в летнее меню. Сегодня мы поделимся с вами рецептом кускуса с овощами, который станет настоящим источником свежести и полезных веществ. Также, предлагаем рецепт манной каши без комочков.

Ингредиенты:

1 стакан кус-куса

2 стакана овощного бульона

1 луковица

1 морковь

1 сладкий перец

1 цуккини

100 г зеленого горошка (свежего или замороженного)

2 ст. л. оливкового масла

1 пучок свежей петрушки

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Подготовьте овощи. Лук мелко нашинкуйте, морковь и перец нарежьте кубиками, цуккини – тонкими ломтиками. Замочите кус-кус. В миску насыпьте кус-кус и залейте его горячим овощным бульоном. Накройте крышкой и оставьте на 5-10 минут, чтобы кус-кус набух. Обжарьте овощи. В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавить лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь и перец, обжарьте еще 5 минут. Добавьте цуккини и горошек. Добавьте к овощам цуккини и зеленый горошек. Перемешайте и обжарьте еще 3-4 минутки. Смешайте кус-кус с овощами. К размягченному кус-кусу добавьте овощи, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте. Добавьте петрушку. Мелко нашинкуйте петрушку и добавьте ее к кус-кусу. Перемешайте.

Совет:

Для более насыщенного вкуса кус-куса можно добавить к нему немного куркумы или паприки.

Также можно использовать другие овощи по вашему вкусу, например, брокколи, кабачки или баклажаны.

Кус-кус с овощами можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

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