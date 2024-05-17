Диетически и очень вкусно: рецепт кус-куса с овощами
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Мы подскажем вам простой рецепт кус-куса с овощами, который покорит даже самого требовательного гурмана.
Кус-кус – это не просто крупа, а настоящая копилка витаминов и микроэлементов. Он отлично подходит для приготовления легких и вкусных блюд, идеально вписывающихся в летнее меню. Сегодня мы поделимся с вами рецептом кускуса с овощами, который станет настоящим источником свежести и полезных веществ. Также, предлагаем рецепт манной каши без комочков.
Ингредиенты:
- 1 стакан кус-куса
- 2 стакана овощного бульона
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 цуккини
- 100 г зеленого горошка (свежего или замороженного)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 пучок свежей петрушки
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовьте овощи. Лук мелко нашинкуйте, морковь и перец нарежьте кубиками, цуккини – тонкими ломтиками.
- Замочите кус-кус. В миску насыпьте кус-кус и залейте его горячим овощным бульоном. Накройте крышкой и оставьте на 5-10 минут, чтобы кус-кус набух.
- Обжарьте овощи. В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавить лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь и перец, обжарьте еще 5 минут.
- Добавьте цуккини и горошек. Добавьте к овощам цуккини и зеленый горошек. Перемешайте и обжарьте еще 3-4 минутки.
- Смешайте кус-кус с овощами. К размягченному кус-кусу добавьте овощи, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
- Добавьте петрушку. Мелко нашинкуйте петрушку и добавьте ее к кус-кусу. Перемешайте.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса кус-куса можно добавить к нему немного куркумы или паприки.
- Также можно использовать другие овощи по вашему вкусу, например, брокколи, кабачки или баклажаны.
- Кус-кус с овощами можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.
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