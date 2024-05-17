Диетически и очень вкусно: рецепт кус-куса с овощами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Кус-кус может стать вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Кус-кус может стать вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы подскажем вам простой рецепт кус-куса с овощами, который покорит даже самого требовательного гурмана.

Кус-кус – это не просто крупа, а настоящая копилка витаминов и микроэлементов. Он отлично подходит для приготовления легких и вкусных блюд, идеально вписывающихся в летнее меню. Сегодня мы поделимся с вами рецептом кускуса с овощами, который станет настоящим источником свежести и полезных веществ. Также, предлагаем рецепт манной каши без комочков.

Ингредиенты:

  • 1 стакан кус-куса
  • 2 стакана овощного бульона
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 1 цуккини
  • 100 г зеленого горошка (свежего или замороженного)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 пучок свежей петрушки
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовьте овощи. Лук мелко нашинкуйте, морковь и перец нарежьте кубиками, цуккини – тонкими ломтиками.
  2. Замочите кус-кус. В миску насыпьте кус-кус и залейте его горячим овощным бульоном. Накройте крышкой и оставьте на 5-10 минут, чтобы кус-кус набух.
  3. Обжарьте овощи. В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавить лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь и перец, обжарьте еще 5 минут.
  4. Добавьте цуккини и горошек. Добавьте к овощам цуккини и зеленый горошек. Перемешайте и обжарьте еще 3-4 минутки.
  5. Смешайте кус-кус с овощами. К размягченному кус-кусу добавьте овощи, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
  6. Добавьте петрушку. Мелко нашинкуйте петрушку и добавьте ее к кус-кусу. Перемешайте.

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса кус-куса можно добавить к нему немного куркумы или паприки.
  • Также можно использовать другие овощи по вашему вкусу, например, брокколи, кабачки или баклажаны.
  • Кус-кус с овощами можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

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