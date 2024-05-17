Как сделать настоящее мороженое дома: такого вы точно не попробуете в магазине
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусный десерт можно приготовить даже в домашних условиях.
Лето – это пора не только жары и солнца, но и вкусного мороженого. Однако не всегда хочется покупать его в магазине, ведь неизвестно из каких ингредиентов оно сделано. Сегодня мы поделимся с вами секретами, как приготовить домашнее мороженое, которое будет не только вкусным, но и полезным.
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 400 г сливок (33%)
- 150 г сахара
- 100 г глюкозы (по желанию)
- 4 желтка
- 1 стручок ванили
- Щепотка соли
Дополнительные ингредиенты (по желанию):
- Фрукты, ягоды
- Шоколад
- Орехи
- Конфеты
Приготовление:
- Подготовьте ингредиенты. Молоко и сливки немного подогрейте, но не кипятите. Желтки отделите от белков. Из стручка ванили извлеките семена.
- Взбейте желтки с сахаром. В миске взбейте желтки с сахаром до пышной массы.
- Добавьте молоко и сливки. Тонкой струйкой влейте в желточную смесь молоко и сливки, постоянно помешивая.
- Добавьте глюкозу и ваниль. Добавьте глюкозу (если используете) и семена ванили перемешайте.
- Заваривайте крем. Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте медленный огонь. Постоянно помешивая, варите крем до загустения около 10-15 минут. Крем не должен кипеть!
- Остудите крем. Снимите крем с огня и дайте ему полностью остыть.
- Замораживайте мороженое. Перелейте охлажденный крем в замораживающую емкость и поставьте в морозильную камеру. Ежедневно доставайте мороженое и перемешивайте его, чтобы оно не кристаллизовалось.
- Разместите ингредиенты (по желанию). Когда мороженое начнет застывать, добавьте в него фрукты, ягоды, шоколад, орехи, конфеты или другие ингредиенты по вашему вкусу.
- Замораживайте до готовности. Замораживайте мороженое до полной готовности, около 6-8 часов.
Совет:
- Если у вас нет глюкозы, можно использовать вместо нее мед.
- Для более насыщенного вкуса мороженого можно добавить в крем какао-порошок, кофе или ликер.
- Готовое мороженое можно хранить в морозильной камере до 2 недель.
Также мы делились рецептом вкуснейших домашних рогаликов. Также предлагаем рецепт пирога с вишнями.