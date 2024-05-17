Как сделать настоящее мороженое дома: такого вы точно не попробуете в магазине

Вкусный десерт можно приготовить даже в домашних условиях.

Лето – это пора не только жары и солнца, но и вкусного мороженого. Однако не всегда хочется покупать его в магазине, ведь неизвестно из каких ингредиентов оно сделано. Сегодня мы поделимся с вами секретами, как приготовить домашнее мороженое, которое будет не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты:

500 мл молока

400 г сливок (33%)

150 г сахара

100 г глюкозы (по желанию)

4 желтка

1 стручок ванили

Щепотка соли

Дополнительные ингредиенты (по желанию):

Фрукты, ягоды

Шоколад

Орехи

Конфеты

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты. Молоко и сливки немного подогрейте, но не кипятите. Желтки отделите от белков. Из стручка ванили извлеките семена. Взбейте желтки с сахаром. В миске взбейте желтки с сахаром до пышной массы. Добавьте молоко и сливки. Тонкой струйкой влейте в желточную смесь молоко и сливки, постоянно помешивая. Добавьте глюкозу и ваниль. Добавьте глюкозу (если используете) и семена ванили перемешайте. Заваривайте крем. Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте медленный огонь. Постоянно помешивая, варите крем до загустения около 10-15 минут. Крем не должен кипеть! Остудите крем. Снимите крем с огня и дайте ему полностью остыть. Замораживайте мороженое. Перелейте охлажденный крем в замораживающую емкость и поставьте в морозильную камеру. Ежедневно доставайте мороженое и перемешивайте его, чтобы оно не кристаллизовалось. Разместите ингредиенты (по желанию). Когда мороженое начнет застывать, добавьте в него фрукты, ягоды, шоколад, орехи, конфеты или другие ингредиенты по вашему вкусу. Замораживайте до готовности. Замораживайте мороженое до полной готовности, около 6-8 часов.

Совет:

Если у вас нет глюкозы, можно использовать вместо нее мед.

Для более насыщенного вкуса мороженого можно добавить в крем какао-порошок, кофе или ликер.

Готовое мороженое можно хранить в морозильной камере до 2 недель.

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