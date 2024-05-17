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Как сделать настоящее мороженое дома: такого вы точно не попробуете в магазине

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Домашнее мороженое гораздо полезнее магазинного (изображение создано с помощью ИИ)
Домашнее мороженое гораздо полезнее магазинного (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Вкусный десерт можно приготовить даже в домашних условиях.

Лето – это пора не только жары и солнца, но и вкусного мороженого. Однако не всегда хочется покупать его в магазине, ведь неизвестно из каких ингредиентов оно сделано. Сегодня мы поделимся с вами секретами, как приготовить домашнее мороженое, которое будет не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 400 г сливок (33%)
  • 150 г сахара
  • 100 г глюкозы (по желанию)
  • 4 желтка
  • 1 стручок ванили
  • Щепотка соли

Дополнительные ингредиенты (по желанию):

  • Фрукты, ягоды
  • Шоколад
  • Орехи
  • Конфеты

Приготовление:

  1. Подготовьте ингредиенты. Молоко и сливки немного подогрейте, но не кипятите. Желтки отделите от белков. Из стручка ванили извлеките семена.
  2. Взбейте желтки с сахаром. В миске взбейте желтки с сахаром до пышной массы.
  3. Добавьте молоко и сливки. Тонкой струйкой влейте в желточную смесь молоко и сливки, постоянно помешивая.
  4. Добавьте глюкозу и ваниль. Добавьте глюкозу (если используете) и семена ванили перемешайте.
  5. Заваривайте крем. Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте медленный огонь. Постоянно помешивая, варите крем до загустения около 10-15 минут. Крем не должен кипеть!
  6. Остудите крем. Снимите крем с огня и дайте ему полностью остыть.
  7. Замораживайте мороженое. Перелейте охлажденный крем в замораживающую емкость и поставьте в морозильную камеру. Ежедневно доставайте мороженое и перемешивайте его, чтобы оно не кристаллизовалось.
  8. Разместите ингредиенты (по желанию). Когда мороженое начнет застывать, добавьте в него фрукты, ягоды, шоколад, орехи, конфеты или другие ингредиенты по вашему вкусу.
  9. Замораживайте до готовности. Замораживайте мороженое до полной готовности, около 6-8 часов.

Совет:

  • Если у вас нет глюкозы, можно использовать вместо нее мед.
  • Для более насыщенного вкуса мороженого можно добавить в крем какао-порошок, кофе или ликер.
  • Готовое мороженое можно хранить в морозильной камере до 2 недель.

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#Рецепт #Мороженое #еда-Телеграф