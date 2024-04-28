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Не только Панетоне: приготовьте знаменитый итальянский пасхальный пирог

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Делимся рецептом вкуснейшего блюда
Делимся рецептом вкуснейшего блюда. Фото comfy.ua

Прекрасный пирог, который можно есть не только на праздник

Пасха в Италии – это не только аппетитные Панетоне и красивая паска "Коломба". Длимся рецептом знаменитого пасхального пирога Торта паскуалина.

Этот пирог станет великолепным украшением вашего праздничного стола. Хрустящее тесто, ароматная и сытная шпинатно-яичная начинка. Приготовить его не сложно, как это сделать, рассказали на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • 800 г пшеничной муки
  • 300 г сливочного масла (73%)
  • 200 мл молока (2,5%)
  • 10 г сухих дрожжей
  • 10 г сахара

Для начинки:

  • 10 куриных яиц
  • 200 г кисломолочного творога
  • 120 г сливочного масла (73%)
  • 800 г замороженного шпината
  • соль и черный перец молотый по вкусу

Способ приготовления:

  1. В теплом молоке растворите дрожжи с сахаром. Холодное масло нарежьте кусочками и порубите их вместе с мукой до состояния крошки.
  2. Добавьте молоко с дрожжами, соль и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 1-2 часа.
  3. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Охладите и почистите.
  4. Шпинат помойте, обсушите и грубо нашинкуйте. В сковороде разогрейте масло, уложите шпинат и готовьте 3-4 минуты. Снимите с огня, добавьте творог, посолите, поперчите и перемешайте.
  5. Тесто разделите на две части: одну большую, другую – меньшую. Раскатайте их круглыми лепешками по размеру формы с запасом.
  6. Форму смажьте маслом и выложите в нее больший пласт теста, сформировав бортики. Распределите по тесту шпинатную начинку и разложите по кругу яйца. Накройте начинку вторым пластом теста и защипните края.
  7. Смажьте пирог молоком. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 50 минут.

Готовому пирогу дайте остыть в форме 15 минут, затем переложите на блюдо и подавайте к праздничному столу. Также мы делились рецептом вкусной творожной плесканки.

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