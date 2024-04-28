Не только Панетоне: приготовьте знаменитый итальянский пасхальный пирог
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный пирог, который можно есть не только на праздник
Пасха в Италии – это не только аппетитные Панетоне и красивая паска "Коломба". Длимся рецептом знаменитого пасхального пирога Торта паскуалина.
Этот пирог станет великолепным украшением вашего праздничного стола. Хрустящее тесто, ароматная и сытная шпинатно-яичная начинка. Приготовить его не сложно, как это сделать, рассказали на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- 800 г пшеничной муки
- 300 г сливочного масла (73%)
- 200 мл молока (2,5%)
- 10 г сухих дрожжей
- 10 г сахара
Для начинки:
- 10 куриных яиц
- 200 г кисломолочного творога
- 120 г сливочного масла (73%)
- 800 г замороженного шпината
- соль и черный перец молотый по вкусу
Способ приготовления:
- В теплом молоке растворите дрожжи с сахаром. Холодное масло нарежьте кусочками и порубите их вместе с мукой до состояния крошки.
- Добавьте молоко с дрожжами, соль и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 1-2 часа.
- Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Охладите и почистите.
- Шпинат помойте, обсушите и грубо нашинкуйте. В сковороде разогрейте масло, уложите шпинат и готовьте 3-4 минуты. Снимите с огня, добавьте творог, посолите, поперчите и перемешайте.
- Тесто разделите на две части: одну большую, другую – меньшую. Раскатайте их круглыми лепешками по размеру формы с запасом.
- Форму смажьте маслом и выложите в нее больший пласт теста, сформировав бортики. Распределите по тесту шпинатную начинку и разложите по кругу яйца. Накройте начинку вторым пластом теста и защипните края.
- Смажьте пирог молоком. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 50 минут.
Готовому пирогу дайте остыть в форме 15 минут, затем переложите на блюдо и подавайте к праздничному столу. Также мы делились рецептом вкусной творожной плесканки.