Будут сиять чистотой: как освежить подушки без стирки

Грязные подушки можно очистить и без стирки и химчистки.

Подушки – это не просто аксессуары для сна, но и настоящие хранители нашего комфорта и хорошего самочувствия. Однако со временем они теряют свою свежесть, становятся тусклыми и могут даже накапливать пыль и аллергены. Не торопитесь выбрасывать свои любимые подушки! С помощью простых лайфхаков вы можете легко освежить их и подарить им вторую жизнь. Также мы писали, как очистить матрас без химчистки.

Сегодня мы поделимся секретами как быстро и просто освежить подушки.

1. Стирка: классический метод

Проверьте наклейку на подушке. Там вы найдете информацию о том, можно ли ее стирать и при какой температуре.

Выберите мягкое стиральное средство. Не используйте агрессивные порошки, которые могут повредить наполнитель подушки.

Уложите подушки в стиральную машину вместе с теннисными мячиками. Это поможет им лучше разрыхлиться во время стирки.

Стирайте подушки на деликатном режиме при температуре 30-40°C.

Тщательно просушите подушки. Вы можете сделать это на стиральной машине в режиме сушки или на открытом воздухе.

2. Солнце и свежий воздух: природные освежители

Вынесите подушки на солнце. Ультрафиолетовые лучи помогут убить пылевых клещей и другие микроорганизмы, а также освежат запах подушек.

Проветрите подушки на открытом воздухе. Это поможет им избавиться от запахов и влаги.

3. Сода и уксус: домашние помощники

Посыпьте подушки пищевой содой. Оставьте на несколько часов, а затем пропылесосьте. Сода поможет впитать запахи и освежить подушки.

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1. Замочите в этом растворе тряпку и протрите ею подушки. Уксус поможет удалить неприятные запахи и дезинфицировать подушки.

4. Эфирные масла: ароматическая свежесть

Добавить несколько капель эфирного масла лаванды, чайного дерева или лимона на подушку. Это поможет освежить его и создать приятный аромат.

Используйте специальный спрей для подушек с эфирными маслами.

5. Нежный уход: особые подушки

Пуховые и перьевые подушки нуждаются в особом уходе. Их лучше сдавать в химчистку.

Для латексных и ортопедических подушек рекомендуется использовать специальные чистящие средства.

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