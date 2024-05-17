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Будут сиять чистотой: как освежить подушки без стирки

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Не обязательно обращаться к химчистке, чтобы очистить подушки (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 17 мая 2024, 12:51
Не обязательно обращаться к химчистке, чтобы очистить подушки (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Грязные подушки можно очистить и без стирки и химчистки.

Подушки – это не просто аксессуары для сна, но и настоящие хранители нашего комфорта и хорошего самочувствия. Однако со временем они теряют свою свежесть, становятся тусклыми и могут даже накапливать пыль и аллергены. Не торопитесь выбрасывать свои любимые подушки! С помощью простых лайфхаков вы можете легко освежить их и подарить им вторую жизнь. Также мы писали, как очистить матрас без химчистки.

Сегодня мы поделимся секретами как быстро и просто освежить подушки.

1. Стирка: классический метод

  • Проверьте наклейку на подушке. Там вы найдете информацию о том, можно ли ее стирать и при какой температуре.
  • Выберите мягкое стиральное средство. Не используйте агрессивные порошки, которые могут повредить наполнитель подушки.
  • Уложите подушки в стиральную машину вместе с теннисными мячиками. Это поможет им лучше разрыхлиться во время стирки.
  • Стирайте подушки на деликатном режиме при температуре 30-40°C.
  • Тщательно просушите подушки. Вы можете сделать это на стиральной машине в режиме сушки или на открытом воздухе.

2. Солнце и свежий воздух: природные освежители

  • Вынесите подушки на солнце. Ультрафиолетовые лучи помогут убить пылевых клещей и другие микроорганизмы, а также освежат запах подушек.
  • Проветрите подушки на открытом воздухе. Это поможет им избавиться от запахов и влаги.

3. Сода и уксус: домашние помощники

  • Посыпьте подушки пищевой содой. Оставьте на несколько часов, а затем пропылесосьте. Сода поможет впитать запахи и освежить подушки.
  • Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1. Замочите в этом растворе тряпку и протрите ею подушки. Уксус поможет удалить неприятные запахи и дезинфицировать подушки.

4. Эфирные масла: ароматическая свежесть

  • Добавить несколько капель эфирного масла лаванды, чайного дерева или лимона на подушку. Это поможет освежить его и создать приятный аромат.
  • Используйте специальный спрей для подушек с эфирными маслами.

5. Нежный уход: особые подушки

  • Пуховые и перьевые подушки нуждаются в особом уходе. Их лучше сдавать в химчистку.
  • Для латексных и ортопедических подушек рекомендуется использовать специальные чистящие средства.

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