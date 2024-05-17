Веганское блюдо, которое заценят и ярые мясоеды: рецепт котлет с нутом
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Котлеты могут есть даже веганы – предлагаем приготовить нутовые котлеты.
Нут – не только источник растительного белка, но и основа для приготовления множества вкусных и полезных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нутных котлет, которые станут отличной альтернативой мясным котлетам. Также, мы писали, что налить в фарш для котлет, чтобы блюдо получилось особенно сочным.
Ингредиенты:
- 200 г нута
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 морковь
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
- 1 столовая ложка овсяных хлопьев
- 2 столовые ложки панировочных сухарей
- 1 столовая ложка оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовьте нут. Нут промойте и замочите в прохладной воде на ночь. Утром нут промойте и отварите до готовности около 1-1,5 часа.
- Обжарьте овощи. Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на терке. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжарьте еще 5 минут.
- Измельчите нут. Сварить нут добавить к овощам. Добавьте измельченный чеснок и зелень. Перемешайте.
- Сформируйте котлеты. Добавьте в нутовую смесь овсяные хлопья и панировочные сухари. Посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте. Из полученной массы сформируйте котлеты.
- Обжарьте котлеты. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте котлеты по бокам до золотистого цвета.
- Доведите котлеты до готовности. Переложите обжаренные котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса нутных котлет можно добавить в них грибы, тертый сыр или специи, например куркуму, кориандр или паприку.
- Подавать нутные котлеты можно с любым гарниром, например с салатом, овощами, рисом или гречкой.
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