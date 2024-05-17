Веганское блюдо, которое заценят и ярые мясоеды: рецепт котлет с нутом

Котлеты могут есть даже веганы – предлагаем приготовить нутовые котлеты.

Нут – не только источник растительного белка, но и основа для приготовления множества вкусных и полезных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нутных котлет, которые станут отличной альтернативой мясным котлетам. Также, мы писали, что налить в фарш для котлет, чтобы блюдо получилось особенно сочным.

Ингредиенты:

200 г нута

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 морковь

1 пучок зелени (петрушка, укроп)

1 столовая ложка овсяных хлопьев

2 столовые ложки панировочных сухарей

1 столовая ложка оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Подготовьте нут. Нут промойте и замочите в прохладной воде на ночь. Утром нут промойте и отварите до готовности около 1-1,5 часа. Обжарьте овощи. Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на терке. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжарьте еще 5 минут. Измельчите нут. Сварить нут добавить к овощам. Добавьте измельченный чеснок и зелень. Перемешайте. Сформируйте котлеты. Добавьте в нутовую смесь овсяные хлопья и панировочные сухари. Посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте. Из полученной массы сформируйте котлеты. Обжарьте котлеты. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте котлеты по бокам до золотистого цвета. Доведите котлеты до готовности. Переложите обжаренные котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут.

Совет:

Для более насыщенного вкуса нутных котлет можно добавить в них грибы, тертый сыр или специи, например куркуму, кориандр или паприку.

Подавать нутные котлеты можно с любым гарниром, например с салатом, овощами, рисом или гречкой.

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