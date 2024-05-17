Дети больше не захотят сладостей из магазина: рецепт шоколадного торта с кремом
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Даже если вы не умеете печь, этот торт получится вкусным даже у новичка.
Шоколадный торт – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Он всегда будет актуален на любой праздник или просто как угощение к чаю. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятного шоколадного торта, который удивит вас насыщенным вкусом, ароматом и элегантным видом. Об этом пишет Рудь.
Ингредиенты:
Для лепешек:
- 200 г темного шоколада (не менее 70% какао)
- 150 г сливочного масла
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 100 г муки
- 50 г какао-порошка
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
Для крема:
- 500 мл сливок (33%)
- 200 г темного шоколада
- 2 ст. л. сахарной пудры
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Для декорирования:
- 100 г темного шоколада
- свежие ягоды (по желанию)
Приготовление:
Коржи:
- Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке.
- Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром до пышной массы.
- По одному вбейте яйца, взбивая после каждого.
- Добавьте растопленный шоколад и хорошо перемешайте.
- Муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль просейте через сито и добавьте в шоколадную массу. Перемешайте до однородности.
- Вылейте тесто в две одинаковые формы для выпечки, застеленные пергаментной бумагой.
- Выпекайте лепешки в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут.
- Готовые лепешки извлеките из духовки, дайте им немного остыть в формах, а затем полностью охладите на решетке.
Крем:
- Сливки доведите до кипения, но не кипятите.
- Снимите с огня и добавьте поломанный на кусочки шоколад.
- Оставьте на 5 минут, затем хорошо перемешайте до однородного состояния.
- Добавить сахарную пудру и ванильный экстракт, перемешать.
- Крем поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы он загустел.
Уборка торта:
- Один корж выложите на тарелку.
- Смажьте его щедрым слоем шоколадного крема.
- Накройте вторым лепешком и снова смажьте кремом.
- Остатки крема используйте для обертывания торта по бокам и сверху.
- Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке.
- Из растопленного шоколада сделайте узоры или просто полейте торт сверху.
- По желанию украсьте торт свежими ягодами.
Совет:
- Чтобы торт был еще насыщеннее, можно добавить в тесто 100 г рубленых орехов.
- Для более нежного крема сливки можно взбить, прежде чем добавить шоколад.
- Готовый торт можно хранить в холодильнике в течение 3-4 дней.
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