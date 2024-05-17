Дети больше не захотят сладостей из магазина: рецепт шоколадного торта с кремом

Даже если вы не умеете печь, этот торт получится вкусным даже у новичка.

Шоколадный торт – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Он всегда будет актуален на любой праздник или просто как угощение к чаю. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятного шоколадного торта, который удивит вас насыщенным вкусом, ароматом и элегантным видом. Об этом пишет Рудь.

Ингредиенты:

Для лепешек:

200 г темного шоколада (не менее 70% какао)

150 г сливочного масла

4 яйца

150 г сахара

100 г муки

50 г какао-порошка

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Для крема:

500 мл сливок (33%)

200 г темного шоколада

2 ст. л. сахарной пудры

1 ч. л. ванильного экстракта

Для декорирования:

100 г темного шоколада

свежие ягоды (по желанию)

Приготовление:

Коржи:

Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром до пышной массы. По одному вбейте яйца, взбивая после каждого. Добавьте растопленный шоколад и хорошо перемешайте. Муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль просейте через сито и добавьте в шоколадную массу. Перемешайте до однородности. Вылейте тесто в две одинаковые формы для выпечки, застеленные пергаментной бумагой. Выпекайте лепешки в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут. Готовые лепешки извлеките из духовки, дайте им немного остыть в формах, а затем полностью охладите на решетке.

Крем:

Сливки доведите до кипения, но не кипятите. Снимите с огня и добавьте поломанный на кусочки шоколад. Оставьте на 5 минут, затем хорошо перемешайте до однородного состояния. Добавить сахарную пудру и ванильный экстракт, перемешать. Крем поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы он загустел.

Уборка торта:

Один корж выложите на тарелку. Смажьте его щедрым слоем шоколадного крема. Накройте вторым лепешком и снова смажьте кремом. Остатки крема используйте для обертывания торта по бокам и сверху. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. Из растопленного шоколада сделайте узоры или просто полейте торт сверху. По желанию украсьте торт свежими ягодами.

Совет:

Чтобы торт был еще насыщеннее, можно добавить в тесто 100 г рубленых орехов.

Для более нежного крема сливки можно взбить, прежде чем добавить шоколад.

Готовый торт можно хранить в холодильнике в течение 3-4 дней.

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