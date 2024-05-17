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Дети больше не захотят сладостей из магазина: рецепт шоколадного торта с кремом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Автор
Этот торт поразит своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ)
Этот торт поразит своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Даже если вы не умеете печь, этот торт получится вкусным даже у новичка.

Шоколадный торт – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Он всегда будет актуален на любой праздник или просто как угощение к чаю. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятного шоколадного торта, который удивит вас насыщенным вкусом, ароматом и элегантным видом. Об этом пишет Рудь.

Ингредиенты:

Для лепешек:

  • 200 г темного шоколада (не менее 70% какао)
  • 150 г сливочного масла
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 100 г муки
  • 50 г какао-порошка
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли

Для крема:

  • 500 мл сливок (33%)
  • 200 г темного шоколада
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Для декорирования:

  • 100 г темного шоколада
  • свежие ягоды (по желанию)

Приготовление:

Коржи:

  1. Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке.
  2. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром до пышной массы.
  3. По одному вбейте яйца, взбивая после каждого.
  4. Добавьте растопленный шоколад и хорошо перемешайте.
  5. Муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль просейте через сито и добавьте в шоколадную массу. Перемешайте до однородности.
  6. Вылейте тесто в две одинаковые формы для выпечки, застеленные пергаментной бумагой.
  7. Выпекайте лепешки в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут.
  8. Готовые лепешки извлеките из духовки, дайте им немного остыть в формах, а затем полностью охладите на решетке.

Крем:

  1. Сливки доведите до кипения, но не кипятите.
  2. Снимите с огня и добавьте поломанный на кусочки шоколад.
  3. Оставьте на 5 минут, затем хорошо перемешайте до однородного состояния.
  4. Добавить сахарную пудру и ванильный экстракт, перемешать.
  5. Крем поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы он загустел.

Уборка торта:

  1. Один корж выложите на тарелку.
  2. Смажьте его щедрым слоем шоколадного крема.
  3. Накройте вторым лепешком и снова смажьте кремом.
  4. Остатки крема используйте для обертывания торта по бокам и сверху.
  5. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке.
  6. Из растопленного шоколада сделайте узоры или просто полейте торт сверху.
  7. По желанию украсьте торт свежими ягодами.

Совет:

  • Чтобы торт был еще насыщеннее, можно добавить в тесто 100 г рубленых орехов.
  • Для более нежного крема сливки можно взбить, прежде чем добавить шоколад.
  • Готовый торт можно хранить в холодильнике в течение 3-4 дней.

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#Рецепт #Торт #еда-Телеграф