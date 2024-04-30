Просто смешайте печенье с творогом: этот рецепт паски спросят даже опытные кулинары
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Такой десерт станет хитом пасхального стола
Не хочется стоять возиться с тестом и включать духовку для приготовления любимой пасочки? В этом случае вас выручит… пачка печенья.
Безусловно, этому рецепту удивятся абсолютно все, однако творожная паска с крошками печенья, изюмом, орешками и вареной сгущенкой получится невероятной. Готовить эту паску просто, она не требует выпечки — приготовить ее может каждый. Результат получается удивительным — вы подадите на стол вкусный и свежий десерт, рецепт которого спросят абсолютно все. Рецептом делится Shuba.
Как приготовить творожную паску с печеньем
Ингредиенты на 4 порции:
- творог — 500 г;
- печенье — 200 г;
- сметана — 80 г;
- масло сливочное 73% — 80 г;
- сгущенка вареная — 125 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- изюм — 70 г;
- грецкие орехи — 70 г.
Способ приготовления:
- Ломаем кусочками печенье, отправляем в чашу блендера, измельчаем в крошку и пересыпаем в миску.
- Творог, сметану, размягченное сливочное масло и сгущенку взбиваем блендером до однородности.
- Горячей водой моем изюм и сушим его. Крупно нарезаем орехи и подсушиваем на сухой сковороде в течение нескольких минут.
- Соединяем подготовленные ингредиенты и тщательно перемешиваем смесь.
- Форму для паски застилаем двумя слоями марли и выкладываем в нее творожную массу. Сверху накрываем краями марли, кладем гнет и отправляем в холодильник на сутки.
- Готовую паску переворачиваем на блюдо, удаляем марлю и украшаем изюмом и орешками.
Рекомендуем также попробовать "Царскую" вареную паску. По легенде именно такой паской разговлялись православные цари.