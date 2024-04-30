Просто смешайте печенье с творогом: этот рецепт паски спросят даже опытные кулинары

Такой десерт станет хитом пасхального стола

Не хочется стоять возиться с тестом и включать духовку для приготовления любимой пасочки? В этом случае вас выручит… пачка печенья.

Безусловно, этому рецепту удивятся абсолютно все, однако творожная паска с крошками печенья, изюмом, орешками и вареной сгущенкой получится невероятной. Готовить эту паску просто, она не требует выпечки — приготовить ее может каждый. Результат получается удивительным — вы подадите на стол вкусный и свежий десерт, рецепт которого спросят абсолютно все. Рецептом делится Shuba.

Как приготовить творожную паску с печеньем

Ингредиенты на 4 порции:

творог — 500 г;

печенье — 200 г;

сметана — 80 г;

масло сливочное 73% — 80 г;

сгущенка вареная — 125 г;

сахар ванильный — 10 г;

изюм — 70 г;

грецкие орехи — 70 г.

Способ приготовления:

Ломаем кусочками печенье, отправляем в чашу блендера, измельчаем в крошку и пересыпаем в миску. Творог, сметану, размягченное сливочное масло и сгущенку взбиваем блендером до однородности. Горячей водой моем изюм и сушим его. Крупно нарезаем орехи и подсушиваем на сухой сковороде в течение нескольких минут. Соединяем подготовленные ингредиенты и тщательно перемешиваем смесь. Форму для паски застилаем двумя слоями марли и выкладываем в нее творожную массу. Сверху накрываем краями марли, кладем гнет и отправляем в холодильник на сутки. Готовую паску переворачиваем на блюдо, удаляем марлю и украшаем изюмом и орешками.

Рекомендуем также попробовать "Царскую" вареную паску. По легенде именно такой паской разговлялись православные цари.