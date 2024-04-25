Празднуем по-царски: шикарный рецепт "Царской" вареной паски
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Такая паска удивит необыкновенным вкусом
Пасха — это не просто выпечка, это символ, без которого просто невозможно представить Пасху! Если вам не хочется возиться с приготовлением дрожжевой паски, предлагаем приготовить сырный десерт.
Сырные паски бывают несколько видов — сырая, вареная и заварная, а отличаются они по способу приготовления. Конечно, вареную паску готовить немного дольше, однако получается она более нежной и сладкой. Именно такую "Царскую" вареную паску мы с Shuba сегодня и приготовим. По легенде именно такой паской разговлялись православные цари. Готовить ее нужно в виде усеченной пирамиды.
Как приготовить "Царскую" вареную паску
Ингредиенты на 4 порции:
- сыр кисломолочный — 800 г;
- масло сливочное 73% — 180 г;
- сахар — 240 г;
- яйца куриные — 4 шт.;
- сметана — 350 г;
- изюм — 30 г;
- миндаль — 40 г;
- ванилин — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сыр и сливочное масло перетираем через сито или взбиваем миксером.
- К полученной массе добавляем яйца и сметану. Все тщательно перемешиваем. Отправляем массу на плиту, доводим до кипения. После снимаем и охлаждаем.
- В остывшую массу добавляем изюм, миндаль, сахар и ванилин. Все тщательно перемешиваем, выкладываем в форму и отправляем застывать в холодильник в сутки.
По желанию готовую паску поливаем шоколадной глазурью или украшаем присыпкой. Получится невероятно вкусно.