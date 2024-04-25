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Празднуем по-царски: шикарный рецепт "Царской" вареной паски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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“Царская” вареная паска получается очень сладкой
“Царская” вареная паска получается очень сладкой. Фото shuba.life

Такая паска удивит необыкновенным вкусом

Пасха — это не просто выпечка, это символ, без которого просто невозможно представить Пасху! Если вам не хочется возиться с приготовлением дрожжевой паски, предлагаем приготовить сырный десерт.

Сырные паски бывают несколько видов — сырая, вареная и заварная, а отличаются они по способу приготовления. Конечно, вареную паску готовить немного дольше, однако получается она более нежной и сладкой. Именно такую "Царскую" вареную паску мы с Shuba сегодня и приготовим. По легенде именно такой паской разговлялись православные цари. Готовить ее нужно в виде усеченной пирамиды.

Как приготовить "Царскую" вареную паску

Ингредиенты на 4 порции:

  • сыр кисломолочный — 800 г;
  • масло сливочное 73% — 180 г;
  • сахар — 240 г;
  • яйца куриные — 4 шт.;
  • сметана — 350 г;
  • изюм — 30 г;
  • миндаль — 40 г;
  • ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сыр и сливочное масло перетираем через сито или взбиваем миксером.
  2. К полученной массе добавляем яйца и сметану. Все тщательно перемешиваем. Отправляем массу на плиту, доводим до кипения. После снимаем и охлаждаем.
  3. В остывшую массу добавляем изюм, миндаль, сахар и ванилин. Все тщательно перемешиваем, выкладываем в форму и отправляем застывать в холодильник в сутки.

По желанию готовую паску поливаем шоколадной глазурью или украшаем присыпкой. Получится невероятно вкусно.

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