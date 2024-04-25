Празднуем по-царски: шикарный рецепт "Царской" вареной паски

Такая паска удивит необыкновенным вкусом

Пасха — это не просто выпечка, это символ, без которого просто невозможно представить Пасху! Если вам не хочется возиться с приготовлением дрожжевой паски, предлагаем приготовить сырный десерт.

Сырные паски бывают несколько видов — сырая, вареная и заварная, а отличаются они по способу приготовления. Конечно, вареную паску готовить немного дольше, однако получается она более нежной и сладкой. Именно такую "Царскую" вареную паску мы с Shuba сегодня и приготовим. По легенде именно такой паской разговлялись православные цари. Готовить ее нужно в виде усеченной пирамиды.

Как приготовить "Царскую" вареную паску

Ингредиенты на 4 порции:

сыр кисломолочный — 800 г;

масло сливочное 73% — 180 г;

сахар — 240 г;

яйца куриные — 4 шт.;

сметана — 350 г;

изюм — 30 г;

миндаль — 40 г;

ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

Сыр и сливочное масло перетираем через сито или взбиваем миксером. К полученной массе добавляем яйца и сметану. Все тщательно перемешиваем. Отправляем массу на плиту, доводим до кипения. После снимаем и охлаждаем. В остывшую массу добавляем изюм, миндаль, сахар и ванилин. Все тщательно перемешиваем, выкладываем в форму и отправляем застывать в холодильник в сутки.

По желанию готовую паску поливаем шоколадной глазурью или украшаем присыпкой. Получится невероятно вкусно.