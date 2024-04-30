Просто змішайте печиво з сиром: цей рецепт паски спитають навіть досвідчені кулінари

Такий десерт стане хітом великоднього столу

Не хочеться стояти поратися з тестом і включати духовку для приготування улюбленої пасочки? В цьому випадку вас виручить… пачка печива.

Безумовно, цьому рецепту здивуються абсолютно все, проте сирна паска з крихтами печива, родзинками, горішками та вареним згущеним молоком вийде неймовірною. Готувати цю паску просто, вона не вимагає випічки — приготувати її може кожен. Результат виходить дивним — ви подасте на стіл смачний і свіжий десерт, рецепт якого спитають абсолютно все. Рецептом ділиться Shuba.

Як приготувати сирну паску з печивом

Інгредієнти на 4 порції:

сир кисломолочний — 500 г;

печиво — 200 г;

сметана — 80 г;

масло вершкове 73% — 80 г;

згущене молоко варене — 125 г;

цукор ванільний — 10 г;

родзинки — 70 г;

волоські горіхи — 70 г.

Спосіб приготування:

Ламаємо шматочками печиво, відправляємо в чашу блендера, подрібнюємо в крихту і пересипаємо в миску. Сир, сметану, розм’якшене вершкове масло і згущене молоко збиваємо блендером до однорідності. Гарячою водою миємо родзинки та сушимо його. Нарізаємо горіхи та підсушуємо на сухій сковороді протягом декількох хвилин. З’єднуємо підготовлені інгредієнти та ретельно перемішуємо суміш. Форму для паски застилаємо двома шарами марлі та викладаємо в неї сирну масу. Зверху накриваємо краями марлі, кладемо гніт і відправляємо холодильник на добу. Готову паску перевертаємо на блюдо, видаляємо марлю і прикрашаємо родзинками та горішками.

Рекомендуємо також спробувати "Царську" варену паску. За легендою саме такою паскою розговлялися православні царі.