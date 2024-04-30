Просто змішайте печиво з сиром: цей рецепт паски спитають навіть досвідчені кулінари
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такий десерт стане хітом великоднього столу
Не хочеться стояти поратися з тестом і включати духовку для приготування улюбленої пасочки? В цьому випадку вас виручить… пачка печива.
Безумовно, цьому рецепту здивуються абсолютно все, проте сирна паска з крихтами печива, родзинками, горішками та вареним згущеним молоком вийде неймовірною. Готувати цю паску просто, вона не вимагає випічки — приготувати її може кожен. Результат виходить дивним — ви подасте на стіл смачний і свіжий десерт, рецепт якого спитають абсолютно все. Рецептом ділиться Shuba.
Як приготувати сирну паску з печивом
Інгредієнти на 4 порції:
- сир кисломолочний — 500 г;
- печиво — 200 г;
- сметана — 80 г;
- масло вершкове 73% — 80 г;
- згущене молоко варене — 125 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- родзинки — 70 г;
- волоські горіхи — 70 г.
Спосіб приготування:
- Ламаємо шматочками печиво, відправляємо в чашу блендера, подрібнюємо в крихту і пересипаємо в миску.
- Сир, сметану, розм’якшене вершкове масло і згущене молоко збиваємо блендером до однорідності.
- Гарячою водою миємо родзинки та сушимо його. Нарізаємо горіхи та підсушуємо на сухій сковороді протягом декількох хвилин.
- З’єднуємо підготовлені інгредієнти та ретельно перемішуємо суміш.
- Форму для паски застилаємо двома шарами марлі та викладаємо в неї сирну масу. Зверху накриваємо краями марлі, кладемо гніт і відправляємо холодильник на добу.
- Готову паску перевертаємо на блюдо, видаляємо марлю і прикрашаємо родзинками та горішками.
Рекомендуємо також спробувати "Царську" варену паску. За легендою саме такою паскою розговлялися православні царі.