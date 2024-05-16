Понадобится всего 5 ингредиентов: рецепт ароматного шоколадного пирога

Этот пирог станет вашим излюбленным десертом, а делается он очень просто.

Шоколадный пирог – это классика, которая никогда не выходит из моды. Этот десерт всегда доставляет удовольствие и взрослым, и детям. А еще его приготовление не требует много времени и усилий. Также предлагаем рецепт пикантного кабачкового пирога.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного шоколадного пирога, для которого вам понадобится всего 5 ингредиентов!

Ингредиенты:

200 г темного шоколада

100 г сливочного масла

3 яйца

100 г сахара

50 г муки

Приготовление:

Растопите шоколад и масло: На водяной бане или в микроволновке растопите шоколад и сливочное масло до однородной массы. Взбить яйца с сахаром: В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Соедините ингредиенты: К растопленному шоколаду с маслом добавьте взбитые яйца с сахаром и хорошо перемешайте. Добавьте муку Просейте муку и постепенно добавьте ее к шоколадному тесту, осторожно перемешивая ложкой. Выпекайте: Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут или до готовности. Дайте остыть: Дайте пирогу немного остыть в форме, а затем переложите его на тарелку и посыпьте сахарной пудрой или какао-порошком.

Совет:

Для более насыщенного шоколадного вкуса можно добавить в тесто 1-2 ст. л. какао-порошка.

Если вы хотите сделать пирог более влажным, можете добавить в тесто 100 г сметаны или йогурта.

Пирог можно подавать с мороженым, йогуртом, взбитыми сливками или фруктовым соусом.

Раньше мы делились рецептом кабачковых оладий. Также предлагаем рецепт кабачковой икры.