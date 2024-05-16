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Понадобится всего 5 ингредиентов: рецепт ароматного шоколадного пирога

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Шоколадный пирог станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Шоколадный пирог станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот пирог станет вашим излюбленным десертом, а делается он очень просто.

Шоколадный пирог – это классика, которая никогда не выходит из моды. Этот десерт всегда доставляет удовольствие и взрослым, и детям. А еще его приготовление не требует много времени и усилий. Также предлагаем рецепт пикантного кабачкового пирога.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного шоколадного пирога, для которого вам понадобится всего 5 ингредиентов!

Ингредиенты:

  • 200 г темного шоколада
  • 100 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 50 г муки

Приготовление:

  1. Растопите шоколад и масло: На водяной бане или в микроволновке растопите шоколад и сливочное масло до однородной массы.
  2. Взбить яйца с сахаром: В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены.
  3. Соедините ингредиенты: К растопленному шоколаду с маслом добавьте взбитые яйца с сахаром и хорошо перемешайте.
  4. Добавьте муку Просейте муку и постепенно добавьте ее к шоколадному тесту, осторожно перемешивая ложкой.
  5. Выпекайте: Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут или до готовности.
  6. Дайте остыть: Дайте пирогу немного остыть в форме, а затем переложите его на тарелку и посыпьте сахарной пудрой или какао-порошком.

Совет:

  • Для более насыщенного шоколадного вкуса можно добавить в тесто 1-2 ст. л. какао-порошка.
  • Если вы хотите сделать пирог более влажным, можете добавить в тесто 100 г сметаны или йогурта.
  • Пирог можно подавать с мороженым, йогуртом, взбитыми сливками или фруктовым соусом.

Раньше мы делились рецептом кабачковых оладий. Также предлагаем рецепт кабачковой икры.

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