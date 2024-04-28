Соседи подумают, что у вас новый тюль: все благодаря этой хитрости

Как стирать занавески и шторы, чтобы они всегда были белыми и свежими

Чистый тюль на окнах – признак ухоженного дома. К сожалению, на нем со временем скапливается много пыли и смог. Под их воздействием материал бледнеет и теряет белоснежный цвет.

К счастью, старые, утратившие белизну шторы не обязательно выбрасывать.

Ранее мы рассказывали, как легко помыть окна без разводов. Теперь расскажем, как сделать белоснежным даже старый тюль.

Как стирать тюль, чтобы он был белоснежным

Чтобы вернуть тканям белоснежный оттенок, не обязательно использовать дорогие отбеливатели. Все, что нужно сделать, это обработать их специальным марсельским мылом. Это средство, которое отбелит тюль лучше, чем традиционные стиральные порошки.

Все, что вам нужно сделать, это взять влажное мыло и слегка натереть грязный тюль. В идеале после такой обработки в волокнах ткани останется немного пены. Затем тюль следует постирать в стиральной машине с добавлением горсти соли, что усилит эффект марсельского мыла.

Для стирки тюля рекомендуется выбирать деликатный режим стирки и температуру воды не выше 30 градусов. Также стоит учесть, что тюль можно отжимать только на низкой скорости.

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах неприятного запаха белья после стирки. Эти советы помогут избежать распространенных ошибок.