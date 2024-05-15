Можно на диете: рецепт стейков из цветной капусты
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Стейки из капусты станут вашей любимой альтернативой мясу.
Цветная капуста – это не только полезный овощ, но и настоящая находка для ищущих вкусные и сытные блюда без мяса. Ее насыщенный вкус, приятная текстура и разнообразие способов приготовления делают ее любимым ингредиентом многих вегетарианских рецептов. Также, предлагаем рецепт салата из капусты.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом стейков из цветной капусты, которые станут отличным альтернативой мясным блюдам.
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 чайная ложка молотого тмина
- 1/2 чайной ложки паприки
- 1/4 чайной ложки чесночного порошка
- Соль, перец по вкусу
- 1 столовая ложка растительного масла для жарки
- Зелень петрушки для подачи
Приготовление:
Подготовим цветную капусту. Разберите цветную капусту на соцветии толщиной около 2 см. Удалите жесткие части стебля.
Приготовим маринад. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, тмин, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Добавьте цветную капусту и хорошо перемешайте, чтобы она была полностью покрыта маринадом.
Замаринуйте цветную капусту. Оставьте мариноваться на 15-20 минут.
Жарьте стейки. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Добавьте цветную капусту и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета и мягкости (примерно по 5 минут с каждой стороны).
Подавайте стейки из цветной капусты. Готовые стейки посыпьте измельченной зеленью петрушки и подавайте с любимым гарниром, например с салатом, коричневым рисом или киноа.
Совет:
- Вы можете добавить в маринад другие специи и травы по своему вкусу, например, орегано, чабрец или куркуму.
- Для более хрустящей корочки перед жаркой можно обвалять цветную капусту в панировке из сухарей или муки.
- Эти стейки из цветной капусты – это не только вкусное и полезное блюдо, но и основа для кулинарной фантазии.
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