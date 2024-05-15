Можно на диете: рецепт стейков из цветной капусты

Стейки из капусты станут вашей любимой альтернативой мясу.

Цветная капуста – это не только полезный овощ, но и настоящая находка для ищущих вкусные и сытные блюда без мяса. Ее насыщенный вкус, приятная текстура и разнообразие способов приготовления делают ее любимым ингредиентом многих вегетарианских рецептов. Также, предлагаем рецепт салата из капусты.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом стейков из цветной капусты, которые станут отличным альтернативой мясным блюдам.

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка молотого тмина

1/2 чайной ложки паприки

1/4 чайной ложки чесночного порошка

Соль, перец по вкусу

1 столовая ложка растительного масла для жарки

Зелень петрушки для подачи

Приготовление:

Подготовим цветную капусту. Разберите цветную капусту на соцветии толщиной около 2 см. Удалите жесткие части стебля.

Приготовим маринад. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, тмин, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Добавьте цветную капусту и хорошо перемешайте, чтобы она была полностью покрыта маринадом.

Замаринуйте цветную капусту. Оставьте мариноваться на 15-20 минут.

Жарьте стейки. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Добавьте цветную капусту и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета и мягкости (примерно по 5 минут с каждой стороны).

Подавайте стейки из цветной капусты. Готовые стейки посыпьте измельченной зеленью петрушки и подавайте с любимым гарниром, например с салатом, коричневым рисом или киноа.

Совет:

Вы можете добавить в маринад другие специи и травы по своему вкусу, например, орегано, чабрец или куркуму.

Для более хрустящей корочки перед жаркой можно обвалять цветную капусту в панировке из сухарей или муки.

Эти стейки из цветной капусты – это не только вкусное и полезное блюдо, но и основа для кулинарной фантазии.

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