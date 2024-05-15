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Можно на диете: рецепт стейков из цветной капусты

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти стейки получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ)
Эти стейки получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Стейки из капусты станут вашей любимой альтернативой мясу.

Цветная капуста – это не только полезный овощ, но и настоящая находка для ищущих вкусные и сытные блюда без мяса. Ее насыщенный вкус, приятная текстура и разнообразие способов приготовления делают ее любимым ингредиентом многих вегетарианских рецептов. Также, предлагаем рецепт салата из капусты.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом стейков из цветной капусты, которые станут отличным альтернативой мясным блюдам.

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка молотого тмина
  • 1/2 чайной ложки паприки
  • 1/4 чайной ложки чесночного порошка
  • Соль, перец по вкусу
  • 1 столовая ложка растительного масла для жарки
  • Зелень петрушки для подачи

Приготовление:

Подготовим цветную капусту. Разберите цветную капусту на соцветии толщиной около 2 см. Удалите жесткие части стебля.

Приготовим маринад. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, тмин, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Добавьте цветную капусту и хорошо перемешайте, чтобы она была полностью покрыта маринадом.

Замаринуйте цветную капусту. Оставьте мариноваться на 15-20 минут.

Жарьте стейки. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Добавьте цветную капусту и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета и мягкости (примерно по 5 минут с каждой стороны).

Подавайте стейки из цветной капусты. Готовые стейки посыпьте измельченной зеленью петрушки и подавайте с любимым гарниром, например с салатом, коричневым рисом или киноа.

Совет:

  • Вы можете добавить в маринад другие специи и травы по своему вкусу, например, орегано, чабрец или куркуму.
  • Для более хрустящей корочки перед жаркой можно обвалять цветную капусту в панировке из сухарей или муки.
  • Эти стейки из цветной капусты – это не только вкусное и полезное блюдо, но и основа для кулинарной фантазии.

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