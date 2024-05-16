Хозяйке дали действенный лайфхак, как отчистить жирные пятна на полу: нужно простое средство
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Есть действенные методы очищения пола до блеска.
Жирные пятна на полу – это распространенная проблема, с которой сталкиваются все хозяйки. Их трудно вывести, они могут въедаться в поверхность и оставлять неприглядные следы. Однако, не стоит огорчаться, ведь существует действенный лайфхак, который поможет вам легко и быстро избавиться от этих пятен. Также мы писали, как отмыть пол с помощью специй.
Что вам понадобится:
- Сода: Это простое и доступное средство, которое отлично справляется с жирными пятнами.
- Уксус: Уксус поможет нейтрализовать жир и повысить эффективность соды.
- Горячая вода: Горячая вода поможет растворить жир и облегчить его удаление.
- Губка или щетка: Вам понадобится губка или щетка, чтобы смесь нанести на пятно и потереть ее.
Инструкция:
- Смешайте соду и уксус: В небольшой миске смешайте 2 столовых ложки соды с 1 столовой ложкой уксуса. Тщательно перемешайте смесь, чтобы она стала однородной.
- Нанесите смесь на пятно С помощью губки или щетки нанесите смесь на жирное пятно.
- Оставьте на 10-15 минут Дайте смеси действовать в течение 10-15 минут. За это время сода и уксус успеют растворить жир.
- Потрите пятно: потрите пятно губкой или щеткой, чтобы удалить жир.
- Смойте горячей водой: Смойте остатки смеси и жир горячей водой.
- Протрите пол: Протрите пол чистой тряпкой, чтобы удалить остатки смеси или грязи.
Ранее Телеграф рассказывал, какие копеечные средства помогут навести чистоту в ванной комнате. Также мы писали, как очистить ливень кетчупом.