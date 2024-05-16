Хозяйке дали действенный лайфхак, как отчистить жирные пятна на полу: нужно простое средство

Есть действенные методы очищения пола до блеска.

Жирные пятна на полу – это распространенная проблема, с которой сталкиваются все хозяйки. Их трудно вывести, они могут въедаться в поверхность и оставлять неприглядные следы. Однако, не стоит огорчаться, ведь существует действенный лайфхак, который поможет вам легко и быстро избавиться от этих пятен. Также мы писали, как отмыть пол с помощью специй.

Что вам понадобится:

Сода: Это простое и доступное средство, которое отлично справляется с жирными пятнами.

Это простое и доступное средство, которое отлично справляется с жирными пятнами. Уксус: Уксус поможет нейтрализовать жир и повысить эффективность соды.

Уксус поможет нейтрализовать жир и повысить эффективность соды. Горячая вода: Горячая вода поможет растворить жир и облегчить его удаление.

Горячая вода поможет растворить жир и облегчить его удаление. Губка или щетка: Вам понадобится губка или щетка, чтобы смесь нанести на пятно и потереть ее.

Инструкция:

Смешайте соду и уксус: В небольшой миске смешайте 2 столовых ложки соды с 1 столовой ложкой уксуса. Тщательно перемешайте смесь, чтобы она стала однородной. Нанесите смесь на пятно С помощью губки или щетки нанесите смесь на жирное пятно. Оставьте на 10-15 минут Дайте смеси действовать в течение 10-15 минут. За это время сода и уксус успеют растворить жир. Потрите пятно: потрите пятно губкой или щеткой, чтобы удалить жир. Смойте горячей водой: Смойте остатки смеси и жир горячей водой. Протрите пол: Протрите пол чистой тряпкой, чтобы удалить остатки смеси или грязи.

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