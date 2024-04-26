Будут сверкать чистотой: как убирать и ухаживать за люстрами, торшерами и бра

Полезные и проверенные советы из маминых журналов

Люстры в доме одно из труднодоступных мест, на которых собирается грязь и пыль. Также пыль на себе способны собирать торшеры и бра, поэтому за этими элементами декора так важно ухаживать и убирать их. "Телеграф" уже рассказывал, как почистить шторы прямо на карнизе, а сегодня делится советами, как держать в чистоте люстры, торшеры и бра.

Эти полезные советы для хозяек мы нашли в одном из старых выпусков журнала "Лиза". Такие подсказки точно помогут быстро и эффективно убирать предметы "электрического" декора.

В домашней пыли содержится много вредоносных микроорганизмов, поэтому время от времени нужно делать влажную уборку. Это касается и люстр, и торшеров, и бра, на которых часто собирается грязь, но которые убираются обычно реже.

Рекомендовано убирать пыль на люстрах каждые 2-3 недели. Тщательную влажную чистку люстр нужно проводить: раз в квартал, если она из ткани или пластика, раз в полгода — если из хрусталя или стекла.

При этом, очень важно при уборке люстр и торшеров, выключать в доме электричество. И не просто нажать выключатель, а полностью обесточить все жилище. Это обезопасит вас во время уборки и снизит риск контакта электроприборов с влагой.

Текстильные или бумажные плафоны и светильники можно убирать сухой антистатической салфеткой или липким валиком для очистки одежды. Бумажные или текстильные торшеры и абажуры можно обработать антистатическим спреем для одежды, тогда протирать пыль можно будет реже.

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