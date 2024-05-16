Сладкоежки язык проглотят: готовим оригинальный и вкусный клубничный крамбл

Если вы хотите удивить домашних ароматным и нежным десертом – предлагаем приготовить крамбл с клубникой.

Лето – это не только время свежих фруктов и овощей, но и время для ароматных и вкусных десертов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить оригинальный клубничный крамбл – хрустящую крошку с сочной клубничной начинкой. Этот десерт не требует много времени и усилий, результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

Для крошки:

150 г муки

100 г сливочного масла

75 г сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. ванильного экстракта

Для начинки:

500 г клубники

50 г сахара

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. кукурузного крахмала

1/4 ч. л. корицы

Приготовление:

Приготовим крошку: В большой миске смешайте муку, сахар, соль и ванильный экстракт. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до образования крошки. Приготовим начинку: Клубнику вымойте, обсушите и очистите от хвостиков. В большой миске смешайте клубнику, сахар, лимонный сок, кукурузный крахмал и корицу. Соберите крамбл: В форму для выпечки выложите клубничную начинку. Равномерно распределите по ней крошку. Выпекайте: Выпекайте крамбл в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут или до золотистого цвета крошки. Подавайте: Дайте крамблу немного остыть, а затем подавайте с мороженым, йогуртом или взбитыми сливками.

Совет:

Для более насыщенного вкуса клубничной начинки можно добавить к ней немного рома или клубничного ликера.

Если вы хотите сделать крамбл более хрустящим, можете добавить к крохе 1-2 ст. л. овсяных хлопьев.

Крамбл можно готовить не только с клубникой, но и с другими фруктами, например с яблоками, персиками или абрикосами.

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