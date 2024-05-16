Сладкоежки язык проглотят: готовим оригинальный и вкусный клубничный крамбл
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Если вы хотите удивить домашних ароматным и нежным десертом – предлагаем приготовить крамбл с клубникой.
Лето – это не только время свежих фруктов и овощей, но и время для ароматных и вкусных десертов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить оригинальный клубничный крамбл – хрустящую крошку с сочной клубничной начинкой. Этот десерт не требует много времени и усилий, результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
Для крошки:
- 150 г муки
- 100 г сливочного масла
- 75 г сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Для начинки:
- 500 г клубники
- 50 г сахара
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 1/4 ч. л. корицы
Приготовление:
- Приготовим крошку: В большой миске смешайте муку, сахар, соль и ванильный экстракт. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до образования крошки.
- Приготовим начинку: Клубнику вымойте, обсушите и очистите от хвостиков. В большой миске смешайте клубнику, сахар, лимонный сок, кукурузный крахмал и корицу.
- Соберите крамбл: В форму для выпечки выложите клубничную начинку. Равномерно распределите по ней крошку.
- Выпекайте: Выпекайте крамбл в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут или до золотистого цвета крошки.
- Подавайте: Дайте крамблу немного остыть, а затем подавайте с мороженым, йогуртом или взбитыми сливками.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса клубничной начинки можно добавить к ней немного рома или клубничного ликера.
- Если вы хотите сделать крамбл более хрустящим, можете добавить к крохе 1-2 ст. л. овсяных хлопьев.
- Крамбл можно готовить не только с клубникой, но и с другими фруктами, например с яблоками, персиками или абрикосами.
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