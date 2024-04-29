Зачем капроновые колготки и совок для мытья окон: хитрый метод, который заставит стекло блестеть

Удивительный, но действенный метод мытья окон

Мытье окон – обязательный весенний ритуал, ведь после зимы на стекле накапливается много пыли и грязи. Это дело не самое любимое, но облегчить его выполнение можно с помощью простых подручных средств. Капроновые колготки и совок помогут помыть окна и не оставить разводов.

Чтобы быстро справиться с этой задачей, нужно также приготовить бюджетную действенную смесь для мытья окон. Об этом рассказали на noviydoctor.com.

Как самостоятельно сделать средство для мытья окон

Вам понадобятся продукты, которые есть на кухне у каждого. Это уксус (100 мл), вода (0,5 л), моющее средство для посуды (1 ч. л.), глицерин (несколько капель) и сок половины лимона. Все эти ингредиенты перемешиваем в глубокой миске, а затем переливаем в бутылку с распылителем.

Как помыть окна с помощью совка и капроновых колготок.

Приготовленное средство наносим на стекло и моем с помощью тряпки из микрофибры. Далее берем совок и прислоняем к окну резинкой на конце. Удаляем лишнюю пену плавными движениями. Теперь вам пригодятся капроновые колготки. Натираем ими поверхность. Эластичный материал прекрасно отполирует стекло и не оставит ни одного развода, царапины или пятна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким дешевым средством нужно помыть окна, чтобы они блестели. Агрессивные химикаты использовать не обязательно.