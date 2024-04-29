Если отверстия на подошве утюга забились: какие копеечные средства помогут

Утюг снова будет работать исправно

Чтобы утюг служил долгое время и не портил вещи за ним нужно регулярно ухаживать. Со временем на подошве утюги могут появляться разводы рыжего цвета или темные пятна, а из отверстий для пара вытекать грязная вода.

В таком случае следует немедленно очистить утюг. Чем и как это можно сделать – информируют на портале "Ukr.Media".

Как очистить утюг

Уксус

Уксус – одно из наиболее доступных и эффективных средств для устранения накипи. Для этого нужно смешать уксус и воду в равных пропорциях и добавить эту смесь в резервуар для утюга, а само устройство установить на максимальную температуру. Когда утюг достаточно нагреется, кнопку пара нужно постоянно нажимать или полностью высвободить и тем самым очистить отверстия для пара.

Солевая "баня"

Соль также является эффективным средством для очищения отверстий. Распределите соль на листе бумаги, нагрейте утюг и несколько раз прогладьте соль. Соль будет выступать как нежный абразив, что поможет удалить загрязнение из отверстий.

Зубочистки и ватные палочки

Для очищения труднодоступных мест можно использовать зубочистки или ватные палочки, смоченные в уксусе или воде. Следует осторожно прочистить каждое отверстие, удаляя загрязнение.

Стоит отметить, что во избежание повторного загрязнения следует использовать фильтрованную или дистиллированную воду для утюга. После каждой глажки воду нужно сливать, а подошву утюга протирать влажной тканью.

Раньше мы писали, как очистить утюг от нагара и желтых пятен. Это поможет сохранить вашу одежду безупречной и красивой.