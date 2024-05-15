Лазанья по-гречески: рецепт пастицио для настоящих гурманов

Если вы хотите разнообразить свой рацион – предлагаем вам приготовить традиционное греческое блюдо – пастицио.

Пастицио – это традиционное греческое блюдо, которое очаровывает своим насыщенным вкусом и ароматом. Это настоящая кулинарная симфония, сочетающая в себе нежную мясную начинку, ароматный томатный соус и хрустящую сливочную шапку. Также мы предлагаем рецепт быстрой лазаньи.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом пастицио, которое станет настоящим украшением вашего стола и завоюет сердца даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты:

Для мясной начинки:

500 г говяжьего фарша

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка томатной пасты

1/2 чайной ложки орегано

1/4 чайной ложки корицы

Соль, перец по вкусу

2 столовые ложки оливкового масла

Для томатного соуса:

800 г томатов в собственном соке

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 лавровый лист

1/2 чайной ложки орегано

Соль, перец по вкусу

Для сливочного соуса:

500 мл молока

50 г сливочного масла

50 г муки

1 мускатный орех

Соль, перец по вкусу

Для пасты:

500 г макаронных изделий (например, пенне или ригатон)

Дополнительно:

Тертый сыр пармезан для подачи

Приготовление:

Подготовим мясную начинку. Лук мелко порезать, чеснок измельчить. На сковороде разогреть оливковое и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд. Добавить фарш и обжарить его, разбивая комки ложкой. Добавить томатную пасту, орегано, корицу, соль и перец по вкусу. Перемешать и тушить в течение 10 минут. Подготовим томатный соус. Томаты измельчить блендером или размять руками. Лук мелко порезать, чеснок измельчить. На другой сковороде разогреть оливковое масло. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд. Влить измельченные томаты, лавровый лист, орегано, соль и перец по вкусу. Довести до кипения, убавить огонь и тушить в течение 20 минут. Отварить макароны. В кипящую подсоленную воду добавить макароны и готовить в соответствии с инструкцией на упаковке. Приготовим сливочный соус. В кастрюле растопить сливочное масло. Добавить муку и тщательно перемешать, чтобы не было комков. Постепенно вливать молоко, постоянно помешивая. Добавить мускатный орех, соль и перец по вкусу. Варить соус на медленном огне в течение 5 минут до загустения. Собрать пастицио. В форму для выпечки выложить половину макаронных изделий. Затем распределить мясную начинку, а сверху – томатный соус. Залить пастицио сливочным соусом. Посыпать тертым сыром пармезан. Выпекать пастицио в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут.

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