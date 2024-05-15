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Лазанья по-гречески: рецепт пастицио для настоящих гурманов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это блюдо является классикой греческой кухни (изображение создано с помощью ИИ)
Это блюдо является классикой греческой кухни (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите разнообразить свой рацион – предлагаем вам приготовить традиционное греческое блюдо – пастицио.

Пастицио – это традиционное греческое блюдо, которое очаровывает своим насыщенным вкусом и ароматом. Это настоящая кулинарная симфония, сочетающая в себе нежную мясную начинку, ароматный томатный соус и хрустящую сливочную шапку. Также мы предлагаем рецепт быстрой лазаньи.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом пастицио, которое станет настоящим украшением вашего стола и завоюет сердца даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты:

Для мясной начинки:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 1/2 чайной ложки орегано
  • 1/4 чайной ложки корицы
  • Соль, перец по вкусу
  • 2 столовые ложки оливкового масла

Для томатного соуса:

  • 800 г томатов в собственном соке
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 лавровый лист
  • 1/2 чайной ложки орегано
  • Соль, перец по вкусу

Для сливочного соуса:

  • 500 мл молока
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г муки
  • 1 мускатный орех
  • Соль, перец по вкусу

Для пасты:

  • 500 г макаронных изделий (например, пенне или ригатон)

Дополнительно:

  • Тертый сыр пармезан для подачи

Приготовление:

  1. Подготовим мясную начинку. Лук мелко порезать, чеснок измельчить. На сковороде разогреть оливковое и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд.
  2. Добавить фарш и обжарить его, разбивая комки ложкой. Добавить томатную пасту, орегано, корицу, соль и перец по вкусу. Перемешать и тушить в течение 10 минут.
  3. Подготовим томатный соус. Томаты измельчить блендером или размять руками. Лук мелко порезать, чеснок измельчить.
  4. На другой сковороде разогреть оливковое масло. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд.
  5. Влить измельченные томаты, лавровый лист, орегано, соль и перец по вкусу. Довести до кипения, убавить огонь и тушить в течение 20 минут.
  6. Отварить макароны. В кипящую подсоленную воду добавить макароны и готовить в соответствии с инструкцией на упаковке.
  7. Приготовим сливочный соус. В кастрюле растопить сливочное масло. Добавить муку и тщательно перемешать, чтобы не было комков.
  8. Постепенно вливать молоко, постоянно помешивая. Добавить мускатный орех, соль и перец по вкусу.
  9. Варить соус на медленном огне в течение 5 минут до загустения.
  10. Собрать пастицио. В форму для выпечки выложить половину макаронных изделий. Затем распределить мясную начинку, а сверху – томатный соус.
  11. Залить пастицио сливочным соусом. Посыпать тертым сыром пармезан.
  12. Выпекать пастицио в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут.

А еще близким можно понравиться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".

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#Рецепт #Лазанья #еда-Телеграф