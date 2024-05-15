Лазанья по-гречески: рецепт пастицио для настоящих гурманов
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Если вы хотите разнообразить свой рацион – предлагаем вам приготовить традиционное греческое блюдо – пастицио.
Пастицио – это традиционное греческое блюдо, которое очаровывает своим насыщенным вкусом и ароматом. Это настоящая кулинарная симфония, сочетающая в себе нежную мясную начинку, ароматный томатный соус и хрустящую сливочную шапку. Также мы предлагаем рецепт быстрой лазаньи.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом пастицио, которое станет настоящим украшением вашего стола и завоюет сердца даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты:
Для мясной начинки:
- 500 г говяжьего фарша
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 1/2 чайной ложки орегано
- 1/4 чайной ложки корицы
- Соль, перец по вкусу
- 2 столовые ложки оливкового масла
Для томатного соуса:
- 800 г томатов в собственном соке
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 лавровый лист
- 1/2 чайной ложки орегано
- Соль, перец по вкусу
Для сливочного соуса:
- 500 мл молока
- 50 г сливочного масла
- 50 г муки
- 1 мускатный орех
- Соль, перец по вкусу
Для пасты:
- 500 г макаронных изделий (например, пенне или ригатон)
Дополнительно:
- Тертый сыр пармезан для подачи
Приготовление:
- Подготовим мясную начинку. Лук мелко порезать, чеснок измельчить. На сковороде разогреть оливковое и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд.
- Добавить фарш и обжарить его, разбивая комки ложкой. Добавить томатную пасту, орегано, корицу, соль и перец по вкусу. Перемешать и тушить в течение 10 минут.
- Подготовим томатный соус. Томаты измельчить блендером или размять руками. Лук мелко порезать, чеснок измельчить.
- На другой сковороде разогреть оливковое масло. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд.
- Влить измельченные томаты, лавровый лист, орегано, соль и перец по вкусу. Довести до кипения, убавить огонь и тушить в течение 20 минут.
- Отварить макароны. В кипящую подсоленную воду добавить макароны и готовить в соответствии с инструкцией на упаковке.
- Приготовим сливочный соус. В кастрюле растопить сливочное масло. Добавить муку и тщательно перемешать, чтобы не было комков.
- Постепенно вливать молоко, постоянно помешивая. Добавить мускатный орех, соль и перец по вкусу.
- Варить соус на медленном огне в течение 5 минут до загустения.
- Собрать пастицио. В форму для выпечки выложить половину макаронных изделий. Затем распределить мясную начинку, а сверху – томатный соус.
- Залить пастицио сливочным соусом. Посыпать тертым сыром пармезан.
- Выпекать пастицио в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут.
А еще близким можно понравиться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".