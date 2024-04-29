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Других не ищите: закуска по этому рецепту получается нежнейшей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простая и вкусная закуска
Простая и вкусная закуска. Фото Ідеї для сніданку та вечері

Отлично и для перекуса, и даже к завтраку

Лаваш — это отличная основа для быстрых завтраков и разнообразных закусок. В него можно завернуть различные начинки и получить вкуснейшее блюдо.

Безусловно, мы уже готовили много перекусов с лавашом, однако "Ідеї для життя та вечері" предлагают еще один необычный рецепт. Дело в том, что сегодня для начинки мы смешаем твердый сыр, творог и зелень, отправим все в лаваш и приготовим в духовке. Уверены, что такое блюдо точно не оставит никого равнодушным.

Как приготовить лаваш с сыром в духовке

Ингредиенты:

  • лаваш – 3 шт.;
  • сливочное масло – 50 г.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • твердый сыр – 300 г.;
  • творог – 300 г.;
  • куриные яйца – 3 шт.;
  • укроп – пара веточек.

Способ приготовления:

  1. Твердый сыр натираем на крупной терке. Укроп моем и измельчаем.
  2. Смешиваем творог, твердый сыр, яйца и укроп. Все солим, перчим и тщательно перемешиваем.
  3. На каждый лист лаваша равномерно выкладываем начинку и сворачиваем рулетом. Нарезаем кусочками высотой 4 см. То же сделать с остальными листами лаваша.
  4. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем рулетики срезом вверх. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.

Для перекуса можно приготовить лаваш с колбасой и плавленым сыром. Попробуйте — и решите, какой вариант вам нравится больше.

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#Рецепт #Перекус #Лаваш #Готовим дома