Других не ищите: закуска по этому рецепту получается нежнейшей

Отлично и для перекуса, и даже к завтраку

Лаваш — это отличная основа для быстрых завтраков и разнообразных закусок. В него можно завернуть различные начинки и получить вкуснейшее блюдо.

Безусловно, мы уже готовили много перекусов с лавашом, однако "Ідеї для життя та вечері" предлагают еще один необычный рецепт. Дело в том, что сегодня для начинки мы смешаем твердый сыр, творог и зелень, отправим все в лаваш и приготовим в духовке. Уверены, что такое блюдо точно не оставит никого равнодушным.

Как приготовить лаваш с сыром в духовке

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт.;

сливочное масло – 50 г.;

соль, перец – по вкусу;

твердый сыр – 300 г.;

творог – 300 г.;

куриные яйца – 3 шт.;

укроп – пара веточек.

Способ приготовления:

Твердый сыр натираем на крупной терке. Укроп моем и измельчаем. Смешиваем творог, твердый сыр, яйца и укроп. Все солим, перчим и тщательно перемешиваем. На каждый лист лаваша равномерно выкладываем начинку и сворачиваем рулетом. Нарезаем кусочками высотой 4 см. То же сделать с остальными листами лаваша. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем рулетики срезом вверх. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.

Для перекуса можно приготовить лаваш с колбасой и плавленым сыром. Попробуйте — и решите, какой вариант вам нравится больше.