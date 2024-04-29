Других не ищите: закуска по этому рецепту получается нежнейшей
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Отлично и для перекуса, и даже к завтраку
Лаваш — это отличная основа для быстрых завтраков и разнообразных закусок. В него можно завернуть различные начинки и получить вкуснейшее блюдо.
Безусловно, мы уже готовили много перекусов с лавашом, однако "Ідеї для життя та вечері" предлагают еще один необычный рецепт. Дело в том, что сегодня для начинки мы смешаем твердый сыр, творог и зелень, отправим все в лаваш и приготовим в духовке. Уверены, что такое блюдо точно не оставит никого равнодушным.
Как приготовить лаваш с сыром в духовке
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт.;
- сливочное масло – 50 г.;
- соль, перец – по вкусу;
- твердый сыр – 300 г.;
- творог – 300 г.;
- куриные яйца – 3 шт.;
- укроп – пара веточек.
Способ приготовления:
- Твердый сыр натираем на крупной терке. Укроп моем и измельчаем.
- Смешиваем творог, твердый сыр, яйца и укроп. Все солим, перчим и тщательно перемешиваем.
- На каждый лист лаваша равномерно выкладываем начинку и сворачиваем рулетом. Нарезаем кусочками высотой 4 см. То же сделать с остальными листами лаваша.
- Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем рулетики срезом вверх. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.
Для перекуса можно приготовить лаваш с колбасой и плавленым сыром. Попробуйте — и решите, какой вариант вам нравится больше.