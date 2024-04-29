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Інших не шукайте: закуска за цим рецептом виходить найніжнішою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Проста та смачна закуска
Проста та смачна закуска. Фото Ідеї для сніданку та вечері

Відмінно і для перекушування, і навіть до сніданку

Лаваш — це чудова основа для швидких сніданків та різноманітних закусок. У нього можна загорнути різні начинки та отримати смачну страву.

Безумовно, ми вже готували багато перекусів із лавашем, проте "Ідеї для життя та вечері" пропонують ще один незвичайний рецепт. Річ у тому, що сьогодні для начинки ми змішаємо твердий сир, сир і зелень, відправимо все в лаваш і приготуємо в духовці. Впевнені, що така страва точно не залишить нікого байдужою.

Як приготувати лаваш із сиром у духовці

Інгредієнти:

  • лаваш — 3 шт.;
  • вершкове масло – 50 г.;
  • сіль, перець – до свого смаку;
  • твердий сир – 300 г;
  • сир – 300 г;
  • курячі яйця – 3 шт.;
  • кріп — пара гілочок.

Спосіб приготування:

  1. Твердий сир натираємо на великій тертці. Кріп миємо і подрібнюємо.
  2. Змішуємо сир, твердий сир, яйця та кріп. Все солимо, перчимо і ретельно перемішуємо.
  3. На кожен аркуш лаваша рівномірно викладаємо начинку і згортаємо рулетом. Нарізаємо шматочками висотою 4 см. Те саме зробити з рештою листів лаваша.
  4. Форму для випікання застилаємо пергаментним папером і викладаємо рулетики зрізом догори. Зверху викладаємо шматочки вершкового масла і відправляємо в розігріту до 180°С духовку на 25-30 хвилин.

Для перекушування можна приготувати лаваш з ковбасою та плавленим сиром. Спробуйте і вирішіть, який варіант вам подобається більше.

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#Рецепт #Перекус #Лаваш #Готуємо вдома