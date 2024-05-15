Как повысили урожайность свеклы: лайфхак с солью

Соль может заметно повысить урожайность свеклы.

Свекла – это не только вкусный и полезный овощ, но и настоящее украшение любого огорода. Его насыщенный бордовый цвет и богатство витаминов делает его незаменимым ингредиентом для многих блюд. Также мы писали, какие культуры нельзя сажать на месте свеклы.

Однако выращивание свеклы может быть сложной задачей, ведь она требовательна к условиям ухода. Сегодня мы поделимся с вами необычным лайфхаком, который поможет значительно повысить урожайность свеклы – это использование обычной поваренной соли.

Как это работает?

Соль содержит микроэлементы, такие как калий, магний, натрий, необходимые для роста и развития свеклы. Она также улучшает структуру почвы и делает ее более рыхлой, что благоприятно влияет на проникновение воды и воздуха в корневую систему.

Как использовать соль для свеклы:

При посеве: добавьте 1 чайную ложку соли в лунку перед посевом семян свеклы.

добавьте 1 чайную ложку соли в лунку перед посевом семян свеклы. После всходов: Когда свекла прорастет, посыпьте ее 1 чайной ложкой соли на 1 квадратный метр грядки.

Когда свекла прорастет, посыпьте ее 1 чайной ложкой соли на 1 квадратный метр грядки. Во время полива: растворите 1 чайную ложку соли в 10 литрах воды и полейте свеклу этим раствором 1-2 раза в месяц.

Важно!

Не используйте слишком много соли, это может повредить растениям.

Соль можно использовать только на почвах с низким содержанием соли.

Перед использованием соли рекомендуется проверить кислотность почвы.

Дополнительные советы по повышению урожайности свеклы:

Выбирайте правильный сорт свеклы для вашего климата.

Подготовьте почву: она должна быть рыхлой, плодородной с нейтральной кислотностью.

Регулярно поливайте свеклу, особенно в первые недели после всходов.

Прорежьте всходы, чтобы растения не загущались.

Борьба с сорняками: они уносят влагу и питательные вещества из почвы.

Подкормка: рекомендуется 2-3 раза в сезон подпитывать свеклу минеральными удобрениями.

Уборка урожая: раннеспелые сорта можно собирать уже через 2-3 месяца после посева, а позднеспелые – через 3-4 месяца.

Следуя этим простым советам и используя лайфхак с солью, вы сможете значительно повысить урожайность свеклы и насладиться богатым урожаем этого вкусного и полезного овоща.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать удобрение из яичной скорлупы. Также мы писали, когда сажать свеклу в открытую почву.