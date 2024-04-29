Постный завтрак на скорую руку: готовим оладьи с яблоками

Завтрак разлетится в считанные минуты

Хотя во время Великого поста и нельзя есть продукты животного происхождения, все же хочется побаловать себя оладьями к завтраку. Однако можно приготовить постное блюдо, которое по вкусу не будет отличаться от классического.

Таким рецептом делятся "Різні млинці". Приготовьте раз — и убедитесь: постные оладьи получаются такими же вкусными, как и обычные. Уверены, что вам захочется еще вернуться к этому рецепту.

Как приготовить постные оладьи с яблоками

Ингредиенты:

яблоки – 500 — 600 г;

мука – 400 г;

вода – 380 мл;

дрожжи – 20 г;

сахар песок – 40 г;

натертая цедра из половины лимона;

соль;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Дрожжи разводим в соответствии с инструкцией на упаковке. Добавляем соль, сахар, цедру и все тщательно перемешиваем. В полученную массу просеиваем муку, перемешиваем и даем тесту "отдохнуть". В это время яблоки чистим, удаляем сердцевину. Мякоть нарезам пластинками толщиной не более 0,5 см. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем ломтики яблок и заливаем их небольшим количеством теста, формируя оладьи. Жарим их на небольшом огне до золотистости.

Подавать оладьи можно с медом или любимым джемом, а после окончания поста — с домашней сметаной. Получится вкусно.