Постный завтрак на скорую руку: готовим оладьи с яблоками
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Завтрак разлетится в считанные минуты
Хотя во время Великого поста и нельзя есть продукты животного происхождения, все же хочется побаловать себя оладьями к завтраку. Однако можно приготовить постное блюдо, которое по вкусу не будет отличаться от классического.
Таким рецептом делятся "Різні млинці". Приготовьте раз — и убедитесь: постные оладьи получаются такими же вкусными, как и обычные. Уверены, что вам захочется еще вернуться к этому рецепту.
Как приготовить постные оладьи с яблоками
Ингредиенты:
- яблоки – 500 — 600 г;
- мука – 400 г;
- вода – 380 мл;
- дрожжи – 20 г;
- сахар песок – 40 г;
- натертая цедра из половины лимона;
- соль;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Дрожжи разводим в соответствии с инструкцией на упаковке. Добавляем соль, сахар, цедру и все тщательно перемешиваем.
- В полученную массу просеиваем муку, перемешиваем и даем тесту "отдохнуть".
- В это время яблоки чистим, удаляем сердцевину. Мякоть нарезам пластинками толщиной не более 0,5 см.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем ломтики яблок и заливаем их небольшим количеством теста, формируя оладьи. Жарим их на небольшом огне до золотистости.
Подавать оладьи можно с медом или любимым джемом, а после окончания поста — с домашней сметаной. Получится вкусно.