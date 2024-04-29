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Пісний сніданок нашвидкуруч: готуємо оладки з яблуками

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Олена Мазун Олена Мазун
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Пісні оладки з яблуками
Пісні оладки з яблуками. Фото static.1000.menu

Сніданок розлетиться за лічені хвилини

Хоча під час Великого посту і не можна їсти продукти тваринного походження, все ж таки хочеться побалувати себе оладками до сніданку. Однак можна приготувати пісну страву, яка до смаку не відрізнятиметься від класичного.

Таким рецептом діляться "Різні млинці". Приготуйте раз — і переконайтеся: пісні оладки виходять такими ж смачними, як і звичайні. Впевнені, що вам захочеться ще повернутися до цього рецепту.

Як приготувати пісні оладки з яблуками

Інгредієнти:

  • яблука — 500 — 600 г;
  • борошно — 400 г;
  • вода – 380 мл;
  • дріжджі – 20 г;
  • цукор пісок – 40 г;
  • натерта цедра із половини лимона;
  • сіль;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Дріжджі розводимо відповідно до інструкції на упаковці. Додаємо сіль, цукор, цедру і ретельно перемішуємо.
  2. В отриману масу просіюємо борошно, перемішуємо і даємо тісту "відпочити".
  3. У цей час яблука чистимо, видаляємо серцевину. М’якуш нарізів пластинками завтовшки трохи більш як 0,5 см.
  4. Розігріваємо сковороду з рослинною олією. Викладаємо скибочки яблук і заливаємо їх невеликою кількістю тіста, формуючи оладки. Смажимо їх на невеликому вогні до золотистості.

Подавати оладки можна з медом або улюбленим джемом, а після закінчення посту — з домашньою сметаною. Вийде смачно.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Великий піст #Оладки #Готуємо вдома