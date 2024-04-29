Пісний сніданок нашвидкуруч: готуємо оладки з яблуками

Сніданок розлетиться за лічені хвилини

Хоча під час Великого посту і не можна їсти продукти тваринного походження, все ж таки хочеться побалувати себе оладками до сніданку. Однак можна приготувати пісну страву, яка до смаку не відрізнятиметься від класичного.

Таким рецептом діляться "Різні млинці". Приготуйте раз — і переконайтеся: пісні оладки виходять такими ж смачними, як і звичайні. Впевнені, що вам захочеться ще повернутися до цього рецепту.

Як приготувати пісні оладки з яблуками

Інгредієнти:

яблука — 500 — 600 г;

борошно — 400 г;

вода – 380 мл;

дріжджі – 20 г;

цукор пісок – 40 г;

натерта цедра із половини лимона;

сіль;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Дріжджі розводимо відповідно до інструкції на упаковці. Додаємо сіль, цукор, цедру і ретельно перемішуємо. В отриману масу просіюємо борошно, перемішуємо і даємо тісту "відпочити". У цей час яблука чистимо, видаляємо серцевину. М’якуш нарізів пластинками завтовшки трохи більш як 0,5 см. Розігріваємо сковороду з рослинною олією. Викладаємо скибочки яблук і заливаємо їх невеликою кількістю тіста, формуючи оладки. Смажимо їх на невеликому вогні до золотистості.

Подавати оладки можна з медом або улюбленим джемом, а після закінчення посту — з домашньою сметаною. Вийде смачно.