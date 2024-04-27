Крутая паска без дрожжей на майонезе: никто не догадается, почему тесто такое вкусное
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Никто не сможет угадать, что в тесте майонез
Мы делились рецептом вкусной грузинской паски. Теперь рассказываем, как приготовить самую необычную паску, о которой вы могли слышать – с тестом на основе майонеза. Оно готовится без дрожжей, из смеси пшеничной муки с крахмалом.
Пасочка получается очень нежная, она порадует всех любителей кексовой выпечки. Никто не догадается, что в тесте есть майонез. Кстати, бояться этого компонента не стоит – это буквально яйца, масло и небольшое количество лимонного сока. Рецептом паски на майонезе рассказали на портале picantecooking.
Ингредиенты:
- 80 г пшеничной муки
- 80 г крахмала
- 200 г сахара
- 4 яйца
- 125 мл майонеза
- 2 ч. л. разрыхлителя
- цедра 1 лимона (по желанию)
- сливочное масло для смазывания формы
- мука для посыпания формы
Для глазури:
- 1 стакан сахарной пудры
- 4-5 ст. л. кипятка
- несколько капель любимого экстракта (например, лимонного)
Способ приготовления:
- Разогрейте духовой шкаф до 175°C. В глубокой миске смешайте муку, крахмал и разрыхлитель.
- Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с майонезом и сахаром до однородной массы.
- Взбейте белки до стойких пиков. Добавьте муку с крахмалом в желточную смесь, осторожно перемешивая лопаткой. Затем добавьте взбитые белки и снова бережно перемешайте, чтобы не выпустить воздух.
- Смажьте форму для стрекозы сливочным маслом и посыпьте мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте в течение 50 минут, или пока зубочистка, вставленная по центру, не получится чистой.
- Достаньте паску из духовки и дайте ей немного остыть в форме (около 5 минут). Затем переложите на решетку для полного остывания.
- Для глазури смешайте сахарную пудру, экстракт и кипяток, взбивая венчиком до гладкой и однородной консистенции. Полейте паску глазурью и украсьте по своему вкусу.
Паска получается вкусной и воздушной. Также можно взять глазурь по любому другому рецепту. Например, мы рассказывали, как приготовить белковую глазурь и глазурь на сухом молоке.