Крутая паска без дрожжей на майонезе: никто не догадается, почему тесто такое вкусное

Никто не сможет угадать, что в тесте майонез

Мы делились рецептом вкусной грузинской паски. Теперь рассказываем, как приготовить самую необычную паску, о которой вы могли слышать – с тестом на основе майонеза. Оно готовится без дрожжей, из смеси пшеничной муки с крахмалом.

Пасочка получается очень нежная, она порадует всех любителей кексовой выпечки. Никто не догадается, что в тесте есть майонез. Кстати, бояться этого компонента не стоит – это буквально яйца, масло и небольшое количество лимонного сока. Рецептом паски на майонезе рассказали на портале picantecooking.

Ингредиенты:

80 г пшеничной муки

80 г крахмала

200 г сахара

4 яйца

125 мл майонеза

2 ч. л. разрыхлителя

цедра 1 лимона (по желанию)

сливочное масло для смазывания формы

мука для посыпания формы

Для глазури:

1 стакан сахарной пудры

4-5 ст. л. кипятка

несколько капель любимого экстракта (например, лимонного)

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 175°C. В глубокой миске смешайте муку, крахмал и разрыхлитель. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с майонезом и сахаром до однородной массы. Взбейте белки до стойких пиков. Добавьте муку с крахмалом в желточную смесь, осторожно перемешивая лопаткой. Затем добавьте взбитые белки и снова бережно перемешайте, чтобы не выпустить воздух. Смажьте форму для стрекозы сливочным маслом и посыпьте мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте в течение 50 минут, или пока зубочистка, вставленная по центру, не получится чистой. Достаньте паску из духовки и дайте ей немного остыть в форме (около 5 минут). Затем переложите на решетку для полного остывания. Для глазури смешайте сахарную пудру, экстракт и кипяток, взбивая венчиком до гладкой и однородной консистенции. Полейте паску глазурью и украсьте по своему вкусу.

Паска получается вкусной и воздушной. Также можно взять глазурь по любому другому рецепту. Например, мы рассказывали, как приготовить белковую глазурь и глазурь на сухом молоке.