Как зарядить телефон без электроэнергии: простые и бюджетные советы

Названы 9 способов, как быть всегда на связи в условиях блэкаута

Война России против Украины и регулярные атаки наших городов и поселков вражескими дронами и ракетами учат украинцев выживать в любых условиях. Один из важных навыков при этом – всегда иметь "под рукой" возможность зарядить смартфон без наличия электроэнергии.

РБК-Украина совместно с "Телеграфом" рассказывает о 9 различных способах — как можно зарядить смартфон при отсутствии электричества.

Как зарядить смартфон от ноутбука

Резервным источником питания для телефона при отсутствии электроэнергии может стать заряженный ноутбук. Для того чтобы зарядить от него смартфон можно воспользоваться обычным USB-кабелем – вставить его в соответствующий порт компьютера. Зарядка заработает после подключения одного устройства к другому через кабель. При этом батарейки ноутбука может хватить на несколько полных зарядов телефона.

Как зарядить смартфон от машины

Зарядить устройство можно и через автомобиль. Автомобильные зарядки – это еще один удобный способ в условиях отключения электроэнергии.

Для этого можно использовать специальное автомобильное зарядное устройство (адаптер) для телефонов с портом USB, подключаемым непосредственно к прикуривателю. Он работает как розетка — достаточно вставить в него USB-кабель и подключить смартфон.

Обратите внимание, что на некоторых новых машинах можно встретить новейшую беспроводную зарядку.

Как зарядить смартфон от повербанка

Зарядка гаджетов от повербанка — это скорее традиционный способ решить проблему с отсутствием электроэнергии в квартире или доме. Какой именно повербанк выбрать зависит от ваших потребностей и возможностей. На рынке представлены самые разные варианты. От миниатюрных приборов на одну зарядку телефона до мощных моделей, которые могут заряжать даже ноутбуки. Кстати, "Телеграф" уже рассказывал, как выбрать повербанк.

Для зарядки смартфона от повербанка достаточно подготовить (зарядить) и иметь под рукой необходимый кабель для соединения.

Как зарядить смартфон от солнечной батареи

Небольшая солнечная батарея также идеально подходит для использования как резервного источника питания, ведь работает как летом, так и зимой. Она может стать источником питания не только для смартфона, но и других приборов. Установить батарею можно практически в любом месте. Главное – избегать тени. Солнечное зарядное устройство может находиться с аккумулятором и без. От этого зависит принцип зарядки — непосредственно под солнечными лучами (без аккумулятора), или где-нибудь (если аккумулятор наличествует).

Как зарядить смартфон от генератора

Относительно небольшие генераторы созданы специально для частных домов. Они удобны в использовании и позволяют не только подзарядить смартфон или другой гаджет, но и пользоваться разнообразными бытовыми устройствами при отсутствии электроэнергии. Для того чтобы зарядить телефон от генератора, достаточно его включить и воспользоваться специальным USB-кабелем. На этот счет "Телеграф" опубликовал материал с советами, как выбрать генератор. Вы можете прочитать их по ссылке.

Как зарядить смартфон от ручного зарядного устройства

Ручное зарядное устройство или динамо-машина (для велосипедов) с USB разъемом превращает механическую энергию в электрическую. По сути, она работает тогда, когда вы вращаете ручку (или колесо велосипеда, если это велосипедное устройство) и "механически" производите энергию.

Подключив к такому устройству смартфон, вы получите достаточный для экстренного случая уровень заряда. Стоят такие устройства относительно дорого. Кроме того, это может стать хорошим способом размяться.

Как зарядить смартфон от зарядного устройства на дровах

Необычные зарядные устройства на дровах генерируют энергию из "костра" и позволяют зарядить не только телефон, но и планшет, повербанк или ноутбук. Кроме того, на некоторых моделях можно готовить еду.

Как зарядить смартфон от электроинструмента

Если у вас в хозяйстве есть аккумуляторные электроинструменты, зарядить смартфон можно от них. Для этого может подойти, например, аккумулятор от газонокосилки, кустореза, аэратора, строительного фена, тримера, перфоратора, дрели, шуруповёрта, болгарки и т.д. Для того чтобы подключить мобильный телефон к такой батарее, понадобятся адаптер и USB-кабель.

Как зарядить смартфон от колонки

Беспроводная колонка или аккумуляторный фонарик также могут "поделиться" зарядом с вашим мобильным телефоном. При условии, что аккумуляторы были заряжены до отключения электричества. Для этого телефон подключите к устройству с помощью кабеля USB.

Ранее "Телеграф" писал о 10 простых действиях, ускоряющих зарядку телефона.