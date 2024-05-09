Ваши предки верили в силу природы: на это указывают эти 37 фамилий, проверьте свою

Раньше предки верили, что растения обладают чрезвычайной силой

Украинские фамилии хранят в себе историю наших предков и могут рассказать о них много интересных вещей. Например, есть несколько десятков родовых имен, которые указывают на то, что предки верили в чрезвычайную силу природы.

Об этом рассказывает Украинский ученый-языковед, эксперт в области ономастики Дмитрий Бучко в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян". По его словам, носители родовых имен, которые верили в силу природы, принадлежали к культу языческих богов.

Наши предки верили, что растения обладают чрезвычайной силой. По мнению Бучко, антропонимы, имеющие значение растений, могут говорить о принадлежности к языческим культам, где обожествлялась природа. Всего таких родовых имен насчитывается 37.

Фамилии, которые относятся к данной категории, звучат так:

Дубовый;

Дубицкий;

Дубовский;

Дубовец;

Липка;

Ольховый;

Граб;

Кленовый;

Слива;

Осокин;

Очеретяный;

Горошко;

Горохов;

Лобода;

Череда;

Крапива;

Лепеха;

Хмеленко;

Квитка;

Квитченко;

Лозовой;

Лозинский;

Кочан;

Кочанова;

Колосов;

Шишкин;

Тычинская;

Лоза;

Бульба;

Капуста;

Капустин;

Редька;

Буряк;

Огурцов;

Боровик;

Грибовский;

Дубовик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии входят в десятку самых распространенных в нашей стране. У некоторых из этих родовых имен есть более 100 тысяч носителей.