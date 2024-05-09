Ваши предки верили в силу природы: на это указывают эти 37 фамилий, проверьте свою
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Раньше предки верили, что растения обладают чрезвычайной силой
Украинские фамилии хранят в себе историю наших предков и могут рассказать о них много интересных вещей. Например, есть несколько десятков родовых имен, которые указывают на то, что предки верили в чрезвычайную силу природы.
Об этом рассказывает Украинский ученый-языковед, эксперт в области ономастики Дмитрий Бучко в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян". По его словам, носители родовых имен, которые верили в силу природы, принадлежали к культу языческих богов.
Наши предки верили, что растения обладают чрезвычайной силой. По мнению Бучко, антропонимы, имеющие значение растений, могут говорить о принадлежности к языческим культам, где обожествлялась природа. Всего таких родовых имен насчитывается 37.
Фамилии, которые относятся к данной категории, звучат так:
- Дубовый;
- Дубицкий;
- Дубовский;
- Дубовец;
- Липка;
- Ольховый;
- Граб;
- Кленовый;
- Слива;
- Осокин;
- Очеретяный;
- Горошко;
- Горохов;
- Лобода;
- Череда;
- Крапива;
- Лепеха;
- Хмеленко;
- Квитка;
- Квитченко;
- Лозовой;
- Лозинский;
- Кочан;
- Кочанова;
- Колосов;
- Шишкин;
- Тычинская;
- Лоза;
- Бульба;
- Капуста;
- Капустин;
- Редька;
- Буряк;
- Огурцов;
- Боровик;
- Грибовский;
- Дубовик.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии входят в десятку самых распространенных в нашей стране. У некоторых из этих родовых имен есть более 100 тысяч носителей.