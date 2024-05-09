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Ваши предки верили в силу природы: на это указывают эти 37 фамилий, проверьте свою

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Какие фамилии давали людям, которые верили в силу природы Новость обновлена 09 мая 2024, 09:43
Какие фамилии давали людям, которые верили в силу природы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Раньше предки верили, что растения обладают чрезвычайной силой

Украинские фамилии хранят в себе историю наших предков и могут рассказать о них много интересных вещей. Например, есть несколько десятков родовых имен, которые указывают на то, что предки верили в чрезвычайную силу природы.

Об этом рассказывает Украинский ученый-языковед, эксперт в области ономастики Дмитрий Бучко в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян". По его словам, носители родовых имен, которые верили в силу природы, принадлежали к культу языческих богов.

Наши предки верили, что растения обладают чрезвычайной силой. По мнению Бучко, антропонимы, имеющие значение растений, могут говорить о принадлежности к языческим культам, где обожествлялась природа. Всего таких родовых имен насчитывается 37.

Фамилии, которые относятся к данной категории, звучат так:

  • Дубовый;
  • Дубицкий;
  • Дубовский;
  • Дубовец;
  • Липка;
  • Ольховый;
  • Граб;
  • Кленовый;
  • Слива;
  • Осокин;
  • Очеретяный;
  • Горошко;
  • Горохов;
  • Лобода;
  • Череда;
  • Крапива;
  • Лепеха;
  • Хмеленко;
  • Квитка;
  • Квитченко;
  • Лозовой;
  • Лозинский;
  • Кочан;
  • Кочанова;
  • Колосов;
  • Шишкин;
  • Тычинская;
  • Лоза;
  • Бульба;
  • Капуста;
  • Капустин;
  • Редька;
  • Буряк;
  • Огурцов;
  • Боровик;
  • Грибовский;
  • Дубовик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии входят в десятку самых распространенных в нашей стране. У некоторых из этих родовых имен есть более 100 тысяч носителей.

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