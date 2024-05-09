Переменная облачность и ветер: ожидать ли в ближайшие дни в Киеве дожди

Весна взяла отпуск

В столице Украины держится небольшая облачность и иногда порывы свежих ветров. Почти до конца рабочей недели не стоит готовиться к дождям или резкому понижению температуры.

В эти дни показатели днем будут колебаться от минимальных +14 °C до максимальных 19 градусов тепла. Об этом говорится на сайте Meteofor.

Сегодня, 9 мая, ожидается небольшая облачность, преимущественно в первой половине суток, а также прохлада. Показатели термометров днем зафиксируются около +14 градусов. Ночью показывали до +6 °C. В этот период сила ветров не будет превышать умеренных 6 м/с.

На следующий день, 10 мая, на небе также будут плавать тучи, но дождя синоптики не прогнозируют. В пятницу температура днем немного повысится — до +19 °C. Ночью будет около 6 градусов тепла. Наибольшая сила ветров предполагается в обед – свежие 8 м/с.

Первый выходной на этой неделе, 11 мая, принесет в город переменную облачность, но осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +17 °C. Ночью будет 12 градусов тепла. В утро-поздний вечер сила ветров будет колебаться от свежих 9 м/с до сильных 11 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что часть Украины подморозит в ближайшие дни. Синоптик назвала точную дату и регионы, которым следует готовиться к небольшим заморозкам.