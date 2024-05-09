Отличный рецепт, чтобы "избавиться" от яиц после Пасхи: они понадобятся даже для заправки

Салат даст фору даже привычному оливье

После Паски осталось много разных крашанок и не хочется их выбрасывать? Предлагаем приготовить из них необычный салат.

Почему необычный? Потому что рецепт "На пенсии" предполагает наличие яиц даже в заправке к салату. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить мясной салат с яйцами

Ингредиенты:

ветчина — 300 г;

маринованные огурцы – 300 г;

болгарский перец — 1 шт.;

отварные куриные яйца — 2 шт.;

отварные яичные белки – 2 шт.;

зеленый лук;

свежие огурцы – 150 г;

твердый сыр – 100 г.

Для заправки:

вареные желтки — 2 шт.;

йогурт или майонез — 2 ст. л.;

неострая горчица — 1 ч. л.;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления заправки вилкой разминаем яичные желтки. Смешиваем их с йогуртом, солью, перцем и неострой горчицей. Все тщательно перемешиваем. Ветчину, огурцы, очищенный болгарский перец, вареные яйца, яичные белки и свежие огурцы нарезаем кубиками или соломкой. Все отправляем в салатник. Измельчаем твердый сыр и зелень, добавляем к подготовленным ингредиентам. Все заправляем подготовленным соусом, тщательно перемешиваем и подаем к столу.

С оставшимися яйцами можно приготовить также свекольный салат. Получится невероятно вкусно.