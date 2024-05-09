Укр

Отличный рецепт, чтобы "избавиться" от яиц после Пасхи: они понадобятся даже для заправки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мясной салат с яйцами
Мясной салат с яйцами. Фото napensii.ua

Салат даст фору даже привычному оливье

После Паски осталось много разных крашанок и не хочется их выбрасывать? Предлагаем приготовить из них необычный салат.

Почему необычный? Потому что рецепт "На пенсии" предполагает наличие яиц даже в заправке к салату. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить мясной салат с яйцами

Ингредиенты:

  • ветчина — 300 г;
  • маринованные огурцы – 300 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • отварные куриные яйца — 2 шт.;
  • отварные яичные белки – 2 шт.;
  • зеленый лук;
  • свежие огурцы – 150 г;
  • твердый сыр – 100 г.

Для заправки:

  • вареные желтки — 2 шт.;
  • йогурт или майонез — 2 ст. л.;
  • неострая горчица — 1 ч. л.;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления заправки вилкой разминаем яичные желтки. Смешиваем их с йогуртом, солью, перцем и неострой горчицей. Все тщательно перемешиваем.
  2. Ветчину, огурцы, очищенный болгарский перец, вареные яйца, яичные белки и свежие огурцы нарезаем кубиками или соломкой. Все отправляем в салатник.
  3. Измельчаем твердый сыр и зелень, добавляем к подготовленным ингредиентам.
  4. Все заправляем подготовленным соусом, тщательно перемешиваем и подаем к столу.

С оставшимися яйцами можно приготовить также свекольный салат. Получится невероятно вкусно.

Теги:
#Рецепт #Салат #Яйца #Пасха #Готовим дома