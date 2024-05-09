Отличный рецепт, чтобы "избавиться" от яиц после Пасхи: они понадобятся даже для заправки
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Салат даст фору даже привычному оливье
После Паски осталось много разных крашанок и не хочется их выбрасывать? Предлагаем приготовить из них необычный салат.
Почему необычный? Потому что рецепт "На пенсии" предполагает наличие яиц даже в заправке к салату. Заинтригованы? Тогда идем готовить.
Как приготовить мясной салат с яйцами
Ингредиенты:
- ветчина — 300 г;
- маринованные огурцы – 300 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- отварные куриные яйца — 2 шт.;
- отварные яичные белки – 2 шт.;
- зеленый лук;
- свежие огурцы – 150 г;
- твердый сыр – 100 г.
Для заправки:
- вареные желтки — 2 шт.;
- йогурт или майонез — 2 ст. л.;
- неострая горчица — 1 ч. л.;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления заправки вилкой разминаем яичные желтки. Смешиваем их с йогуртом, солью, перцем и неострой горчицей. Все тщательно перемешиваем.
- Ветчину, огурцы, очищенный болгарский перец, вареные яйца, яичные белки и свежие огурцы нарезаем кубиками или соломкой. Все отправляем в салатник.
- Измельчаем твердый сыр и зелень, добавляем к подготовленным ингредиентам.
- Все заправляем подготовленным соусом, тщательно перемешиваем и подаем к столу.
С оставшимися яйцами можно приготовить также свекольный салат. Получится невероятно вкусно.