Так вы картошку еще не готовили: как ее запечь в виде ананаса

Картофель получается не только вкусным, но и эффектным с виду

Хотя картошку любят, кажется все, и вариантов его приготовления множество, как, например, картофель по-крестьянски, но, пожалуй, им уже никого не удивить. Однако сегодня мы предлагаем приготовить этот корнеплод не обыкновенно, а в виде ананаса.

Кроме того, что так овощ будет эффектно выглядеть на столе, он еще и получится очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить картофель в виде ананаса

Ингредиенты:

картофель 4-5 шт.;

масло – 5 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

перец – 1/3 ч. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

копченая паприка – 2 ч. л.;

итальянские, или прованские травы – 1 ч. л.;

Ингредиенты для соуса

сметана – 3 ст. л.;

майонез – 3 ст. л.;

соль – ½ ч.л.;

чеснок – 2-3 зуб.;

укроп – пучок;

перец – 1/3 ч. л.;

Способ приготовления:

Картофель почистить и нарезать на кружочки толщиной 8-10 мм. Сделать надрезы на картофеле, как узор на ананасе, но не дорезать до конца. В отдельном сосуде смешать масло, соль, перец, кориандр, прованские или итальянские травы и копченую паприку. Картофель выложить на пергамент и смазать растительным маслом со специями, или просто полить картофель заправкой. Запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 30-35 минут.

А если вы любите картошку, рекомендуем приготовить картофельники из вчерашнего пюре. Такое блюдо понравится близким.