Так вы картошку еще не готовили: как ее запечь в виде ананаса
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Картофель получается не только вкусным, но и эффектным с виду
Хотя картошку любят, кажется все, и вариантов его приготовления множество, как, например, картофель по-крестьянски, но, пожалуй, им уже никого не удивить. Однако сегодня мы предлагаем приготовить этот корнеплод не обыкновенно, а в виде ананаса.
Кроме того, что так овощ будет эффектно выглядеть на столе, он еще и получится очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить картофель в виде ананаса
Ингредиенты:
- картофель 4-5 шт.;
- масло – 5 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- перец – 1/3 ч. л.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- копченая паприка – 2 ч. л.;
- итальянские, или прованские травы – 1 ч. л.;
Ингредиенты для соуса
- сметана – 3 ст. л.;
- майонез – 3 ст. л.;
- соль – ½ ч.л.;
- чеснок – 2-3 зуб.;
- укроп – пучок;
- перец – 1/3 ч. л.;
Способ приготовления:
- Картофель почистить и нарезать на кружочки толщиной 8-10 мм.
- Сделать надрезы на картофеле, как узор на ананасе, но не дорезать до конца.
- В отдельном сосуде смешать масло, соль, перец, кориандр, прованские или итальянские травы и копченую паприку.
- Картофель выложить на пергамент и смазать растительным маслом со специями, или просто полить картофель заправкой.
- Запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 30-35 минут.
А если вы любите картошку, рекомендуем приготовить картофельники из вчерашнего пюре. Такое блюдо понравится близким.