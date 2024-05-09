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Так вы картошку еще не готовили: как ее запечь в виде ананаса

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Самое вкусное и простое блюдо для всей семьи Новость обновлена 09 мая 2024, 10:56
Самое вкусное и простое блюдо для всей семьи. Фото instagram.com

Картофель получается не только вкусным, но и эффектным с виду

Хотя картошку любят, кажется все, и вариантов его приготовления множество, как, например, картофель по-крестьянски, но, пожалуй, им уже никого не удивить. Однако сегодня мы предлагаем приготовить этот корнеплод не обыкновенно, а в виде ананаса.

Кроме того, что так овощ будет эффектно выглядеть на столе, он еще и получится очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить картофель в виде ананаса

Ингредиенты:

  • картофель 4-5 шт.;
  • масло – 5 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • перец – 1/3 ч. л.;
  • кориандр – 1 ч. л.;
  • копченая паприка – 2 ч. л.;
  • итальянские, или прованские травы – 1 ч. л.;

Ингредиенты для соуса

  • сметана – 3 ст. л.;
  • майонез – 3 ст. л.;
  • соль – ½ ч.л.;
  • чеснок – 2-3 зуб.;
  • укроп – пучок;
  • перец – 1/3 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Картофель почистить и нарезать на кружочки толщиной 8-10 мм.
  2. Сделать надрезы на картофеле, как узор на ананасе, но не дорезать до конца.
  3. В отдельном сосуде смешать масло, соль, перец, кориандр, прованские или итальянские травы и копченую паприку.
  4. Картофель выложить на пергамент и смазать растительным маслом со специями, или просто полить картофель заправкой.
  5. Запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 30-35 минут.

А если вы любите картошку, рекомендуем приготовить картофельники из вчерашнего пюре. Такое блюдо понравится близким.

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#Картофель #Запекание #Готовим дома