Невероятный панетоне на Пасху: эту паску близкие съедят до последней крошки

Великолепный рецепт пасочек на Пасху

В Украине на Пасху пекут вкусные паски. Мы делились отличным рецептом на ночной опаре. В Италии же к Рождеству и Пасхе готовят пышный дрожжевой кекс — Панетоне.

Есть немало его вариаций. На портале SHUBA рассказали, как приготовить мини-версии классических Панетоне. Выпечка получается влажная и вкусная.

Ингредиенты:

40 г прессованных дрожжей

225 мл теплой воды

Для теста:

500 г пшеничной муки

120 г сахара

6 яичных желтков

200 г сливочного масла (73%)

15 г меда

1 стручок ванили

125 г изюма

100 г миндаля

миндаль

Способ приготовления:

Раскрошите дрожжи в миску и разведите их теплой водой. Перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи. В большой миске смешайте 500 г муки, половину сахара (60 г) и 4 яичных желтка. Влейте опару из дрожжей и добавьте 100 г мягкого сливочного масла. Тщательно перемешайте тесто до однородной массы. Накройте миску чистым кухонным полотенцем и оставьте тесто подниматься в теплом месте минимум на 12 часов. Добавьте к подошедшему тесту остальную муку, сахар (60 г), яичные желтки, мед, семена ванили. Вымешайте до однородного и эластичного теста. Добавьте оставшееся сливочное масло (100 г), хорошо вымоченные и отжатые изюм. Перемешайте тесто еще несколько минут, чтобы равномерно распределить ингредиенты. Накройте тесто и оставьте вставать еще на 1 час. Разделите тесто на 6 равных частей (приблизительно по 100 г каждая). Сформируйте из каждой части шарик, немного вытянув его вверх. Выложите шарики теста в бумажные формы для пасок. Перенесите формы на противень и дайте тесту подняться, пока оно не достигнет 1 см от края формы. Украсьте мини-панетоном миндалем. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте мини-панетоне в течение 10 минут, затем убавьте температуру до 170°C и выпекайте еще 10 минут до золотистого цвета.

Остается только вынуть мини-панетоне из духовки и дать им полностью охладиться в перевернутом виде на решетке. Можно потом просто посыпать их сахарной пудрой или украсить глазурью. Мы делились удачным рецептом.