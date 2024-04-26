Невероятный панетоне на Пасху: эту паску близкие съедят до последней крошки
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Великолепный рецепт пасочек на Пасху
В Украине на Пасху пекут вкусные паски. Мы делились отличным рецептом на ночной опаре. В Италии же к Рождеству и Пасхе готовят пышный дрожжевой кекс — Панетоне.
Есть немало его вариаций. На портале SHUBA рассказали, как приготовить мини-версии классических Панетоне. Выпечка получается влажная и вкусная.
Ингредиенты:
- 40 г прессованных дрожжей
- 225 мл теплой воды
Для теста:
- 500 г пшеничной муки
- 120 г сахара
- 6 яичных желтков
- 200 г сливочного масла (73%)
- 15 г меда
- 1 стручок ванили
- 125 г изюма
- 100 г миндаля
- миндаль
Способ приготовления:
- Раскрошите дрожжи в миску и разведите их теплой водой. Перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
- В большой миске смешайте 500 г муки, половину сахара (60 г) и 4 яичных желтка. Влейте опару из дрожжей и добавьте 100 г мягкого сливочного масла.
- Тщательно перемешайте тесто до однородной массы. Накройте миску чистым кухонным полотенцем и оставьте тесто подниматься в теплом месте минимум на 12 часов.
- Добавьте к подошедшему тесту остальную муку, сахар (60 г), яичные желтки, мед, семена ванили. Вымешайте до однородного и эластичного теста.
- Добавьте оставшееся сливочное масло (100 г), хорошо вымоченные и отжатые изюм. Перемешайте тесто еще несколько минут, чтобы равномерно распределить ингредиенты. Накройте тесто и оставьте вставать еще на 1 час.
- Разделите тесто на 6 равных частей (приблизительно по 100 г каждая). Сформируйте из каждой части шарик, немного вытянув его вверх. Выложите шарики теста в бумажные формы для пасок. Перенесите формы на противень и дайте тесту подняться, пока оно не достигнет 1 см от края формы. Украсьте мини-панетоном миндалем.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте мини-панетоне в течение 10 минут, затем убавьте температуру до 170°C и выпекайте еще 10 минут до золотистого цвета.
Остается только вынуть мини-панетоне из духовки и дать им полностью охладиться в перевернутом виде на решетке. Можно потом просто посыпать их сахарной пудрой или украсить глазурью. Мы делились удачным рецептом.