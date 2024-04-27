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Крута паска без дріжджів на майонезі: ніхто не здогадається, чому тісто таке смачне

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт паски
Чудовий рецепт паски. Фото shuba.life

Ніхто не зможе вгадати, що у тісті — майонез

Ми ділились рецептом смачної грузинської паски. Тепер розповідаємо, як приготувати найбільш незвичну паску, про яку ви могли чути — з тістом на основі майонезу. Воно готується без дріжджів, з суміші пшеничного борошна з крохмалем.

Пасочка виходить надзвичайно ніжна, вона потішить усіх любителів кексової випічки. Ніхто не здогадається, що у тісті є майонез. До речі, боятися цього компонента не варто — адже це буквально яйця, олія та невелика кількість лимонного соку. Рецептом паски на майонезі розповіли на порталі picantecooking.

Інгредієнти:

  • 80 г пшеничного борошна
  • 80 г крохмалю
  • 200 г цукру
  • 4 яйця
  • 125 мл майонезу
  • 2 ч. л. розпушувача
  • цедра 1 лимона (за бажанням)
  • вершкове масло для змащування форми
  • борошно для посипання форми

Для глазурі:

  • 1 склянка цукрової пудри
  • 4-5 ст. л. окропу
  • кілька крапель улюбленого екстракту (наприклад, лимонного)

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 175°C. У глибокій мисці змішайте борошно, крохмаль і розпушувач.
  2. Відокремте жовтки від білків. Збийте жовтки з майонезом і цукром до однорідної маси.
  3. Збийте білки до стійких піків. Додайте борошно з крохмалем до жовткової суміші, обережно перемішуючи лопаткою. Потім додайте збиті білки і знову дбайливо перемішайте, щоб не випустити повітря.
  4. Змастіть форму для бабки вершковим маслом і посипте борошном. Вилийте тісто у форму і випікайте протягом 50 хвилин, або доки зубочистка, вставлена ​​по центру, не вийде чистою.
  5. Дістаньте бабку з духовки і дайте їй трохи охолонути у формі (близько 5 хвилин). Потім перекладіть на решітку для повного вистигання.
  6. Для глазурі змішайте цукрову пудру, екстракт та окріп, збиваючи вінчиком до гладкої та однорідної консистенції. Полийте бабку глазур'ю і прикрасьте за своїм смаком.

Паска виходить смачна і повітряна. Також можна взяти глазур за будь-яким іншим рецептом. Приміром, ми розповідали, як приготувати білкову глазур та глазур на сухому молоці.

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