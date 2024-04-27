Крута паска без дріжджів на майонезі: ніхто не здогадається, чому тісто таке смачне
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Ніхто не зможе вгадати, що у тісті — майонез
Ми ділились рецептом смачної грузинської паски. Тепер розповідаємо, як приготувати найбільш незвичну паску, про яку ви могли чути — з тістом на основі майонезу. Воно готується без дріжджів, з суміші пшеничного борошна з крохмалем.
Пасочка виходить надзвичайно ніжна, вона потішить усіх любителів кексової випічки. Ніхто не здогадається, що у тісті є майонез. До речі, боятися цього компонента не варто — адже це буквально яйця, олія та невелика кількість лимонного соку. Рецептом паски на майонезі розповіли на порталі picantecooking.
Інгредієнти:
- 80 г пшеничного борошна
- 80 г крохмалю
- 200 г цукру
- 4 яйця
- 125 мл майонезу
- 2 ч. л. розпушувача
- цедра 1 лимона (за бажанням)
- вершкове масло для змащування форми
- борошно для посипання форми
Для глазурі:
- 1 склянка цукрової пудри
- 4-5 ст. л. окропу
- кілька крапель улюбленого екстракту (наприклад, лимонного)
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 175°C. У глибокій мисці змішайте борошно, крохмаль і розпушувач.
- Відокремте жовтки від білків. Збийте жовтки з майонезом і цукром до однорідної маси.
- Збийте білки до стійких піків. Додайте борошно з крохмалем до жовткової суміші, обережно перемішуючи лопаткою. Потім додайте збиті білки і знову дбайливо перемішайте, щоб не випустити повітря.
- Змастіть форму для бабки вершковим маслом і посипте борошном. Вилийте тісто у форму і випікайте протягом 50 хвилин, або доки зубочистка, вставлена по центру, не вийде чистою.
- Дістаньте бабку з духовки і дайте їй трохи охолонути у формі (близько 5 хвилин). Потім перекладіть на решітку для повного вистигання.
- Для глазурі змішайте цукрову пудру, екстракт та окріп, збиваючи вінчиком до гладкої та однорідної консистенції. Полийте бабку глазур'ю і прикрасьте за своїм смаком.
Паска виходить смачна і повітряна. Також можна взяти глазур за будь-яким іншим рецептом. Приміром, ми розповідали, як приготувати білкову глазур та глазур на сухому молоці.