Крута паска без дріжджів на майонезі: ніхто не здогадається, чому тісто таке смачне

Ніхто не зможе вгадати, що у тісті — майонез

Ми ділились рецептом смачної грузинської паски. Тепер розповідаємо, як приготувати найбільш незвичну паску, про яку ви могли чути — з тістом на основі майонезу. Воно готується без дріжджів, з суміші пшеничного борошна з крохмалем.

Пасочка виходить надзвичайно ніжна, вона потішить усіх любителів кексової випічки. Ніхто не здогадається, що у тісті є майонез. До речі, боятися цього компонента не варто — адже це буквально яйця, олія та невелика кількість лимонного соку. Рецептом паски на майонезі розповіли на порталі picantecooking.

Інгредієнти:

80 г пшеничного борошна

80 г крохмалю

200 г цукру

4 яйця

125 мл майонезу

2 ч. л. розпушувача

цедра 1 лимона (за бажанням)

вершкове масло для змащування форми

борошно для посипання форми

Для глазурі:

1 склянка цукрової пудри

4-5 ст. л. окропу

кілька крапель улюбленого екстракту (наприклад, лимонного)

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 175°C. У глибокій мисці змішайте борошно, крохмаль і розпушувач. Відокремте жовтки від білків. Збийте жовтки з майонезом і цукром до однорідної маси. Збийте білки до стійких піків. Додайте борошно з крохмалем до жовткової суміші, обережно перемішуючи лопаткою. Потім додайте збиті білки і знову дбайливо перемішайте, щоб не випустити повітря. Змастіть форму для бабки вершковим маслом і посипте борошном. Вилийте тісто у форму і випікайте протягом 50 хвилин, або доки зубочистка, вставлена ​​по центру, не вийде чистою. Дістаньте бабку з духовки і дайте їй трохи охолонути у формі (близько 5 хвилин). Потім перекладіть на решітку для повного вистигання. Для глазурі змішайте цукрову пудру, екстракт та окріп, збиваючи вінчиком до гладкої та однорідної консистенції. Полийте бабку глазур'ю і прикрасьте за своїм смаком.

Паска виходить смачна і повітряна. Також можна взяти глазур за будь-яким іншим рецептом. Приміром, ми розповідали, як приготувати білкову глазур та глазур на сухому молоці.