Получится не хуже, чем в ближайшем ресторане: секрет этих драников - в подливе (фото)
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Этот рецепт точно будет у вас в закладках
Ароматные, золотистые драники – это отдельный вид удовольствия. Несмотря на большое количество разных рецептов этого блюда, кулинары придумывают все новые и новые варианты.
Специально для читателей "Телеграф" нашел в книге "Украинские народные блюда" необычный рецепт драников. Пикантности и сытности блюду придаст грибная подлива. Готовить ее недолго и несложно, однако блюдо заиграет новыми красками — драники получатся даже вкуснее ресторанных.
Как приготовить драники с грибной подливой
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- пшеничная мука — 100 г;
- сода — 3 г;
- подсолнечное масло — 50 г.
- Для подливы:
- сушеные грибы — 50 г;
- мука — 25 г;
- лук — 20 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель чистим и натираем на терке.
- К подготовленному картофелю добавляем муку, соль и соду. Все тщательно перемешиваем.
- Разогреваем сковороду с жиром, ложкой выкладываем массу, формируя драники. Обжариваем их с обеих сторон до золотистости.
- Для приготовления подливы промываем сушеные грибы, заливаем их водой на 2-3 часа и отвариваем до готовности.
- На подсолнечном масле пассируем муку, добавляем 2 стакана грибного отвара и варим в течение 10 — 15 минут.
- Мелко нарезаем лук, обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом. Добавляем грибы и жарим до готовности.
- К готовым грибами и луку добавляем подливу, даем закипеть и снимаем с огня.
Вкусными выходят также драники на хлебе. Попробуйте — и убедитесь сами.