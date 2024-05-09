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Получится не хуже, чем в ближайшем ресторане: секрет этих драников - в подливе (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытные драники с грибной подливой
Сытные драники с грибной подливой. Фото tsn.ua

Этот рецепт точно будет у вас в закладках

Ароматные, золотистые драники – это отдельный вид удовольствия. Несмотря на большое количество разных рецептов этого блюда, кулинары придумывают все новые и новые варианты.

Специально для читателей "Телеграф" нашел в книге "Украинские народные блюда" необычный рецепт драников. Пикантности и сытности блюду придаст грибная подлива. Готовить ее недолго и несложно, однако блюдо заиграет новыми красками — драники получатся даже вкуснее ресторанных.

Как приготовить драники с грибной подливой

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • пшеничная мука — 100 г;
  • сода — 3 г;
  • подсолнечное масло — 50 г.
  • Для подливы:
  • сушеные грибы — 50 г;
  • мука — 25 г;
  • лук — 20 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель чистим и натираем на терке.
  2. К подготовленному картофелю добавляем муку, соль и соду. Все тщательно перемешиваем.
  3. Разогреваем сковороду с жиром, ложкой выкладываем массу, формируя драники. Обжариваем их с обеих сторон до золотистости.
  4. Для приготовления подливы промываем сушеные грибы, заливаем их водой на 2-3 часа и отвариваем до готовности.
  5. На подсолнечном масле пассируем муку, добавляем 2 стакана грибного отвара и варим в течение 10 — 15 минут.
  6. Мелко нарезаем лук, обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом. Добавляем грибы и жарим до готовности.
  7. К готовым грибами и луку добавляем подливу, даем закипеть и снимаем с огня.
Драники с грибной начинкой
Фото: Телеграф

Вкусными выходят также драники на хлебе. Попробуйте — и убедитесь сами.

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#Рецепт #Драники #Готовим дома