Получится не хуже, чем в ближайшем ресторане: секрет этих драников - в подливе (фото)

Этот рецепт точно будет у вас в закладках

Ароматные, золотистые драники – это отдельный вид удовольствия. Несмотря на большое количество разных рецептов этого блюда, кулинары придумывают все новые и новые варианты.

Специально для читателей "Телеграф" нашел в книге "Украинские народные блюда" необычный рецепт драников. Пикантности и сытности блюду придаст грибная подлива. Готовить ее недолго и несложно, однако блюдо заиграет новыми красками — драники получатся даже вкуснее ресторанных.

Как приготовить драники с грибной подливой

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

пшеничная мука — 100 г;

сода — 3 г;

подсолнечное масло — 50 г.

Для подливы:

сушеные грибы — 50 г;

мука — 25 г;

лук — 20 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель чистим и натираем на терке. К подготовленному картофелю добавляем муку, соль и соду. Все тщательно перемешиваем. Разогреваем сковороду с жиром, ложкой выкладываем массу, формируя драники. Обжариваем их с обеих сторон до золотистости. Для приготовления подливы промываем сушеные грибы, заливаем их водой на 2-3 часа и отвариваем до готовности. На подсолнечном масле пассируем муку, добавляем 2 стакана грибного отвара и варим в течение 10 — 15 минут. Мелко нарезаем лук, обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом. Добавляем грибы и жарим до готовности. К готовым грибами и луку добавляем подливу, даем закипеть и снимаем с огня.

Фото: Телеграф

Вкусными выходят также драники на хлебе. Попробуйте — и убедитесь сами.