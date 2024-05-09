Норвежские рыбаки чистят селедку быстро и просто: справитесь за пару взмахов руки

Пару минут — и проблема решена

Без сельди сложно представить нашу кухню. Мы любим полакомиться рыбкой вместе с картофельным пюре, а также готовим с ней различные салаты.

Но вот чистка сельди — не самый быстрый процесс. Вместе с "Важно знать" расскажем, как чистят рыбу норвежские рыбалки. Вы справитесь с проблемой на раз-два — без особых усилий, невероятно быстро и просто.

Как быстро почистить сельдь

Для этого способа вам понадобится разделочная доска, острый нож, бумажные полотенца и пинцет. Разделочную доску лучше брать пластиковую — она меньше впитывает запахи и ее легче потом очистить.

Сначала следует тщательно промыть рыбу под проточной водой, удалить голову и внутренние органы и снова промыть селедку.

На тушке следует сделать надрез и убрать плавник. В месте надреза нужно поддеть шкурку рыбы пинцетом и стянуть ее одним движением.

Далее следует отделить филе от кости. Для этого рыбу нужно взять одной рукой за хвост, а другой оторвать филе от ребер. Затем, придерживая, двумя пальцами позвоночник, необходимо отделить оставшуюся часть филе.

Очищенную таким способом рыбу можно подавать к различным бутербродам, готовить аппетитный форшмак, салаты и намазки. Также ее можно подавать в качестве закуски к картофелю.