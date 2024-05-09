Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить клубнику в период цветения
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Если вы хотите получить большой урожай клубники – стоит знать, чем правильно ее подкармливать.
Сочная, ароматная клубника – не только любимое лакомство детей и взрослых, но и настоящая витаминная бомба. Сезон клубники – это время, когда хочется насладиться свежими ягодами в изобилии, заморозить их на зиму и приготовить много вкусных блюд.
Однако, чтобы получить обильный урожай, важно не только правильно посадить и ухаживать за клубничными кустами, но и знать, чем их подкормить в период цветения.
Почему важно подкармливать клубнику во время цветения?
Цветение – это критический период для развития клубничного растения.
В это время формируются цветоносы, завязываются ягоды, закладываются базы для грядущего урожая.
Поэтому правильная подкормка в это время может значительно увеличить количество и качество ягод.
Чем подкормить клубнику во время цветения?
Существует несколько эффективных способов подкормить клубнику во время цветения:
- Минеральные удобрения: Лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.
Азот стимулирует рост зеленой массы и цветоносов, фосфор – способствует закладке почек и плодообразованию, калий – повышает устойчивость растения к болезням и вредителям.
- Народные средства Кроме минеральных удобрений, можно использовать и народные средства, такие как:
- Настой золы: Зола – это источник калия, легко усваиваемый растением. Для приготовления настоя 300 г золы залить 10 л воды, настоять в течение суток, затем процедить и полить клубники под корень.
- Настой трав: Для подкормки клубники можно использовать настои крапивы, одуванчика, валерианы и других трав. Эти настои не только обогащают почву питательными веществами, но и стимулируют рост и иммунитет растения.
- Дрожжевые подкормки: Дрожжевые грибки способствуют развитию полезных микроорганизмов в почве и стимулируют рост растения. Для приготовления дрожжевой подкормки 10 г сухих дрожжей растворить в 10 л теплой воды, добавить 1 ст. л. сахара и настоять в течение 2-3 часов. Затем разбавить настой водой в пропорции 1:10 и полить клубники под корень.
Как правильно подкармливать клубнику во время цветения?
- Подкормку следует проводить утром или вечером, в сухую погоду.
- Перед подкормкой почву вокруг клубничных кустов увлажнить.
- Удобрения следует разводить водой согласно инструкции.
- Не рекомендуется поливать растение удобрениями по листьям.
- После подкормки почву вокруг клубничных кустов замульчировать соломой, сеном или опилками.
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