Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить клубнику в период цветения

Если вы хотите получить большой урожай клубники – стоит знать, чем правильно ее подкармливать.

Сочная, ароматная клубника – не только любимое лакомство детей и взрослых, но и настоящая витаминная бомба. Сезон клубники – это время, когда хочется насладиться свежими ягодами в изобилии, заморозить их на зиму и приготовить много вкусных блюд.

Однако, чтобы получить обильный урожай, важно не только правильно посадить и ухаживать за клубничными кустами, но и знать, чем их подкормить в период цветения.

Почему важно подкармливать клубнику во время цветения?

Цветение – это критический период для развития клубничного растения.

В это время формируются цветоносы, завязываются ягоды, закладываются базы для грядущего урожая.

Поэтому правильная подкормка в это время может значительно увеличить количество и качество ягод.

Чем подкормить клубнику во время цветения?

Существует несколько эффективных способов подкормить клубнику во время цветения:

Минеральные удобрения: Лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

Азот стимулирует рост зеленой массы и цветоносов, фосфор – способствует закладке почек и плодообразованию, калий – повышает устойчивость растения к болезням и вредителям.

Народные средства Кроме минеральных удобрений, можно использовать и народные средства, такие как:

Кроме минеральных удобрений, можно использовать и народные средства, такие как: Настой золы: Зола – это источник калия, легко усваиваемый растением. Для приготовления настоя 300 г золы залить 10 л воды, настоять в течение суток, затем процедить и полить клубники под корень.

Зола – это источник калия, легко усваиваемый растением. Для приготовления настоя 300 г золы залить 10 л воды, настоять в течение суток, затем процедить и полить клубники под корень. Настой трав: Для подкормки клубники можно использовать настои крапивы, одуванчика, валерианы и других трав. Эти настои не только обогащают почву питательными веществами, но и стимулируют рост и иммунитет растения.

Для подкормки клубники можно использовать настои крапивы, одуванчика, валерианы и других трав. Эти настои не только обогащают почву питательными веществами, но и стимулируют рост и иммунитет растения. Дрожжевые подкормки: Дрожжевые грибки способствуют развитию полезных микроорганизмов в почве и стимулируют рост растения. Для приготовления дрожжевой подкормки 10 г сухих дрожжей растворить в 10 л теплой воды, добавить 1 ст. л. сахара и настоять в течение 2-3 часов. Затем разбавить настой водой в пропорции 1:10 и полить клубники под корень.

Как правильно подкармливать клубнику во время цветения?

Подкормку следует проводить утром или вечером, в сухую погоду.

Перед подкормкой почву вокруг клубничных кустов увлажнить.

Удобрения следует разводить водой согласно инструкции.

Не рекомендуется поливать растение удобрениями по листьям.

После подкормки почву вокруг клубничных кустов замульчировать соломой, сеном или опилками.

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