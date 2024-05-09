Главный акцент на брови: три секрета удачного макияжа бровей из маминых журналов

Эти подсказки выведут ваш макияж бровей на новый уровень

Удачный макияж — важная составляющая стильного образа. Особое внимание при макияже стоит уделить бровям, они вообще могут стать главным акцентом на лице. "Телеграф" уже рассказывал, как правильно подобрать румяна по типу кожи, а сегодня делится секретами удачного макияжа бровей.

Эти советы мы нашли в одном из старых выпусков журнала "Натали". Они помогут вывести ваш макияж бровей на новый уровень.

Секреты красивого макияжа бровей

Секрет №1

Еще до макияжа попробуйте покрасить брови специальной краской для бровей и ресниц. Только не черной — тщательно подберите свой оттенок коричневого цвета, ориентируясь именно на свои брови, а не на волосы на голове. При нанесении краски используйте трафарет, чтобы получить правильную форму. Вокруг основных волосков брови есть много мелкого "пушка", который при покраске добавит бровям объема и выразительности.

Секрет №2

Перед тем, как приступать к макияжу бровей, зачешите их наверх, так они будут казаться более густыми. А потом легонько пригладьте по верхнему контуру. Косой кисточкой с тенями или карандашом для бровей делайте короткие штрихи, как бы дорисовывая волоски к своим бровям. Особенно сосредоточьтесь на утолщении кончика брови, ведь скорее всего именно там не хватает густоты.

Секрет №3

При макияже бровей обязательно используйте фиксирующий гель или специальную тушь для бровей. Это сделает макияж бровей более стойким и добавит еще немного густоты. В конце добавьте капельку консилера у верхней границы бровей, это придаст им больше четкости и выразительности.

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