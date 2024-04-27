Пока будет готовиться этот салат, близкие будут спрашивать, когда за стол: роскошный рецепт

Этот салат вкусно насытит всю семью

Одно из самых популярных блюд у нас на кухне — различные салаты. Они готовятся просто, а получаются вкусными, сытными и полезными.

Вместе с "Бабусиними рецептами" поделимся мясным салатом с яйцами. Как вы уже поняли, в его составе простые ингредиенты, которые вы точно найдете у себя в холодильнике. А чтобы блюдо получилось еще и визуальным красивым, можно приготовить его с помощью кулинарного кольца. Салатик точно не уступит ресторанному!

Как приготовить мясной салат с яйцами.

Ингредиенты:

куриное филе – 350 г;

куриное яйцо – 5 шт.;

морковь по-корейски – 200 г;

огурцы соленые – 150 г;

твердый сыр – 100 г;

майонез, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В подсоленной воде отвариваем до готовности куриное филе. Даем ему полностью остыть в бульоне и нарезаем кубиками. Куриные яйца отвариваем круто в течение 10 минут. Даем остыть, чистим от скорлупы и нарезаем кубиками. Небольшими кубиками измельчаем и соленые огурцы. Твердый сыр натираем на терке. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник и добавляем морковь по-корейски. Все солим, перчим по своему вкусу, заправляем майонезом и тщательно все перемешиваем.

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