Пока будет готовиться этот салат, близкие будут спрашивать, когда за стол: роскошный рецепт
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Этот салат вкусно насытит всю семью
Одно из самых популярных блюд у нас на кухне — различные салаты. Они готовятся просто, а получаются вкусными, сытными и полезными.
Вместе с "Бабусиними рецептами" поделимся мясным салатом с яйцами. Как вы уже поняли, в его составе простые ингредиенты, которые вы точно найдете у себя в холодильнике. А чтобы блюдо получилось еще и визуальным красивым, можно приготовить его с помощью кулинарного кольца. Салатик точно не уступит ресторанному!
Как приготовить мясной салат с яйцами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 350 г;
- куриное яйцо – 5 шт.;
- морковь по-корейски – 200 г;
- огурцы соленые – 150 г;
- твердый сыр – 100 г;
- майонез, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В подсоленной воде отвариваем до готовности куриное филе. Даем ему полностью остыть в бульоне и нарезаем кубиками.
- Куриные яйца отвариваем круто в течение 10 минут. Даем остыть, чистим от скорлупы и нарезаем кубиками.
- Небольшими кубиками измельчаем и соленые огурцы. Твердый сыр натираем на терке.
- Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник и добавляем морковь по-корейски.
- Все солим, перчим по своему вкусу, заправляем майонезом и тщательно все перемешиваем.
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