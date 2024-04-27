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Пока будет готовиться этот салат, близкие будут спрашивать, когда за стол: роскошный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Эффектный салат к семейным посиделкам
Эффектный салат к семейным посиделкам. Фото babusyni-retsepty

Этот салат вкусно насытит всю семью

Одно из самых популярных блюд у нас на кухне — различные салаты. Они готовятся просто, а получаются вкусными, сытными и полезными.

Вместе с "Бабусиними рецептами" поделимся мясным салатом с яйцами. Как вы уже поняли, в его составе простые ингредиенты, которые вы точно найдете у себя в холодильнике. А чтобы блюдо получилось еще и визуальным красивым, можно приготовить его с помощью кулинарного кольца. Салатик точно не уступит ресторанному!

Как приготовить мясной салат с яйцами.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 350 г;
  • куриное яйцо – 5 шт.;
  • морковь по-корейски – 200 г;
  • огурцы соленые – 150 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • майонез, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В подсоленной воде отвариваем до готовности куриное филе. Даем ему полностью остыть в бульоне и нарезаем кубиками.
  2. Куриные яйца отвариваем круто в течение 10 минут. Даем остыть, чистим от скорлупы и нарезаем кубиками.
  3. Небольшими кубиками измельчаем и соленые огурцы. Твердый сыр натираем на терке.
  4. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник и добавляем морковь по-корейски.
  5. Все солим, перчим по своему вкусу, заправляем майонезом и тщательно все перемешиваем.

Рекомендуем также приготовить "Селедку под периной". Возможно, эта польская версия нашего популярного салата вам понравится вам больше.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома