Листья томатов желтеют: в чем причина и как спасти растение

Простые способы сберечь растение и урожай

Ни для кого не секрет, что от состояния рассады и взрослого куста зависит урожайность растения. Если зеленые листья томатов тускнеют и желтеют, нужно как можно скорее выяснить причины.

Есть несколько причин, из-за которых листья на кустиках томатов могут стать желтыми. В большинстве случаев это легко исправить, пишет The spruce.

Что делать, если на томатах пожелтели листья

Прежде всего стоит проверить, не слишком ли много воды получает растение. Излишек влаги может вызвать пожелтение листьев, а от недостатка листья томата становятся сухими.

Листья томатов могут пожелтеть, если им не хватает солнечного света. Чтобы хорошо расти и давать плоды, томаты требуют не менее 6-8 часов солнечного света в день. Если листья рассады пожелтели, переместите растение в более солнечное место. Обрезайте деревья и кустарники вокруг грядок с томатами, чтобы обеспечить доступ к растениям большего количества солнечного света.

Листья могут пожелтеть после пересадки рассады. Чтобы избежать этого, во время пересадки хорошо поливайте растение. Почва должна быть влажная, но не сырая. Давайте достаточное количество воды в течение четырех недель после пересадки. В этот период корни хорошо укореняются.

Внесение слишком большого количества удобрений может вызвать их ожог, что приведет к пожелтению листьев. Такая проблема чаще всего возникает у томатов, которые выращивают в теплицах. Вылечить ожог удобрениями можно, промыв растение водой. Эта обработка особенно эффективна для растений, выращенных в контейнерах. Обильно поливайте до тех пор, пока вода не вытечет из дренажных отверстий, чтобы смыть накопившиеся соли и излишки удобрений.

Дефицит азота также может вызвать пожелтение листьев. Если вы заметили, что старые и крупные листья желтеют или опадают, это может быть признаком того, что молодые листья используют весь доступный азот.

Бледно-зеленый или желтый цвет самых молодых и верхних листьев может указывать на дефицит железа или хлороз железа. Явным индикатором этого недостатка является то, что жилки листа могут выглядеть темно-зелеными, но оставшийся лист бледный. Исправить это можно, если подкислить почву.

Дефицит магния у томата вызывает пожелтение, напоминающее крапинки или пятна на старых листьях. Используйте удобрение, содержащее такие микроэлементы, как железо и магний.

Желтые листья с чрезмерным сморщиванием и мгновенным усыханием могут быть признаками грибкового заболевания. В таком случае необходимо выкорчевать и выбросить пострадавший куст.

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