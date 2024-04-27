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Поки готуватиметься цей салат, близькі питатимуть, коли за стіл: розкішний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ефектний салат до сімейних посиденьок
Ефектний салат до сімейних посиденьок. Фото babusyni-retsepty

Цей салат смачно наситить усю родину

Одна з найпопулярніших страв у нас на кухні – різні салати. Вони готуються просто, а виходять смачними, ситними та корисними.

Разом із "Бабусиними рецептами" поділимося м’ясним салатом із яйцями. Як ви вже зрозуміли, у його складі прості інгредієнти, які ви знайдете у себе в холодильнику. А щоб страва вийшла ще й візуальною гарною, можна приготувати її за допомогою кулінарного кільця. Салатик точно не поступиться ресторанному!

Як приготувати м'ясний салат з яйцями

Інгредієнти:

  • куряче філе – 350 г;
  • куряче яйце – 5 шт.;
  • морква по-корейськи – 200 г;
  • огірки солоні – 150 г;
  • твердий сир – 100 г;
  • майонез, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. У підсоленій воді відварюємо до готовності куряче філе. Даємо йому повністю охолонути в бульйоні та нарізаємо кубиками.
  2. Курячі яйця відварюємо круто протягом 10 хвилин. Даємо охолонути, чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками.
  3. Невеликими кубиками подрібнюємо й солоні огірки. Твердий сир натираємо на тертці.
  4. Підготовлені інгредієнти відправляємо в салатник і додаємо моркву по-корейськи.
  5. Все солимо, перчимо на свій смак, заправляємо майонезом і ретельно все перемішуємо.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома