Поки готуватиметься цей салат, близькі питатимуть, коли за стіл: розкішний рецепт
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Цей салат смачно наситить усю родину
Одна з найпопулярніших страв у нас на кухні – різні салати. Вони готуються просто, а виходять смачними, ситними та корисними.
Разом із "Бабусиними рецептами" поділимося м’ясним салатом із яйцями. Як ви вже зрозуміли, у його складі прості інгредієнти, які ви знайдете у себе в холодильнику. А щоб страва вийшла ще й візуальною гарною, можна приготувати її за допомогою кулінарного кільця. Салатик точно не поступиться ресторанному!
Як приготувати м'ясний салат з яйцями
Інгредієнти:
- куряче філе – 350 г;
- куряче яйце – 5 шт.;
- морква по-корейськи – 200 г;
- огірки солоні – 150 г;
- твердий сир – 100 г;
- майонез, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.
Спосіб приготування:
- У підсоленій воді відварюємо до готовності куряче філе. Даємо йому повністю охолонути в бульйоні та нарізаємо кубиками.
- Курячі яйця відварюємо круто протягом 10 хвилин. Даємо охолонути, чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками.
- Невеликими кубиками подрібнюємо й солоні огірки. Твердий сир натираємо на тертці.
- Підготовлені інгредієнти відправляємо в салатник і додаємо моркву по-корейськи.
- Все солимо, перчимо на свій смак, заправляємо майонезом і ретельно все перемішуємо.
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