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Один ингредиент превратит "резиновый сапог" в нежнейшее мясо: секретный рецепт отбивных

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нежные отбивные в необычном кляре
Нежные отбивные в необычном кляре. Фото vazhnoznat.com

Отлично и к семейным посиделкам, и к празднику

Невозможно отказаться от кусочка нежной отбивной. Сложно встать из-за стола, если на тарелке остается хотя бы кусочек.

Однако бывают случаи, когда отбивные получаются сухими. Исправить ситуацию можно, замариновав предварительно мясо в минеральной воде. Именно так ваши отбивные получатся сочными, мягкими и вкусными. Необычным рецептом делится "На пенсии".

Как приготовить сочные и нежные отбивные на минералке

Ингредиенты:

  • свиной биток или куриное филе – 800 г;
  • мука – 250 г;
  • яйца куриные – 3 шт.

Для маринада:

  • минеральная вода – 200 мл
  • соль, черный перец, чеснок сушеный – по своему вкусу;
  • растительное масло – для жарки и для маринада

Способ приготовления:

  1. Мясо тщательно моем и нарезаем полосками толщиной до 1 см. Каждый кусок отбиваем.
  2. В глубокой миске смешиваем соль, перец и сушеный чеснок. Добавляем минеральную воду и все размешиваем до растворения соли, после добавляем немного подсолнечного масла.
  3. В приготовленный маринад отправляем мясо и ставим на ночь в холодильник.
  4. В отдельной емкости взбиваем яйца, а в другую насыпаем муку.
  5. Каждую отбивную обваливаем сначала в муке, потом в яйце.
  6. На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем отбивные и обжариваем их по 1,5-2 минуты с каждой стороны.

Выкладываем готовые отбивные на бумажные полотенца или салфетки. Подаем с картофельным пюре и любимым салатом.

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#Рецепт #Минеральная вода #Готовим дома #Отбивные