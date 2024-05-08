Один ингредиент превратит "резиновый сапог" в нежнейшее мясо: секретный рецепт отбивных
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Отлично и к семейным посиделкам, и к празднику
Невозможно отказаться от кусочка нежной отбивной. Сложно встать из-за стола, если на тарелке остается хотя бы кусочек.
Однако бывают случаи, когда отбивные получаются сухими. Исправить ситуацию можно, замариновав предварительно мясо в минеральной воде. Именно так ваши отбивные получатся сочными, мягкими и вкусными. Необычным рецептом делится "На пенсии".
Как приготовить сочные и нежные отбивные на минералке
Ингредиенты:
- свиной биток или куриное филе – 800 г;
- мука – 250 г;
- яйца куриные – 3 шт.
Для маринада:
- минеральная вода – 200 мл
- соль, черный перец, чеснок сушеный – по своему вкусу;
- растительное масло – для жарки и для маринада
Способ приготовления:
- Мясо тщательно моем и нарезаем полосками толщиной до 1 см. Каждый кусок отбиваем.
- В глубокой миске смешиваем соль, перец и сушеный чеснок. Добавляем минеральную воду и все размешиваем до растворения соли, после добавляем немного подсолнечного масла.
- В приготовленный маринад отправляем мясо и ставим на ночь в холодильник.
- В отдельной емкости взбиваем яйца, а в другую насыпаем муку.
- Каждую отбивную обваливаем сначала в муке, потом в яйце.
- На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем отбивные и обжариваем их по 1,5-2 минуты с каждой стороны.
Выкладываем готовые отбивные на бумажные полотенца или салфетки. Подаем с картофельным пюре и любимым салатом.