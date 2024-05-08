Один ингредиент превратит "резиновый сапог" в нежнейшее мясо: секретный рецепт отбивных

Отлично и к семейным посиделкам, и к празднику

Невозможно отказаться от кусочка нежной отбивной. Сложно встать из-за стола, если на тарелке остается хотя бы кусочек.

Однако бывают случаи, когда отбивные получаются сухими. Исправить ситуацию можно, замариновав предварительно мясо в минеральной воде. Именно так ваши отбивные получатся сочными, мягкими и вкусными. Необычным рецептом делится "На пенсии".

Как приготовить сочные и нежные отбивные на минералке

Ингредиенты:

свиной биток или куриное филе – 800 г;

мука – 250 г;

яйца куриные – 3 шт.

Для маринада:

минеральная вода – 200 мл

соль, черный перец, чеснок сушеный – по своему вкусу;

растительное масло – для жарки и для маринада

Способ приготовления:

Мясо тщательно моем и нарезаем полосками толщиной до 1 см. Каждый кусок отбиваем. В глубокой миске смешиваем соль, перец и сушеный чеснок. Добавляем минеральную воду и все размешиваем до растворения соли, после добавляем немного подсолнечного масла. В приготовленный маринад отправляем мясо и ставим на ночь в холодильник. В отдельной емкости взбиваем яйца, а в другую насыпаем муку. Каждую отбивную обваливаем сначала в муке, потом в яйце. На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем отбивные и обжариваем их по 1,5-2 минуты с каждой стороны.

Выкладываем готовые отбивные на бумажные полотенца или салфетки. Подаем с картофельным пюре и любимым салатом.